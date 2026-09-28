İstilacı mavi yengeç Antalya Demre'de 750 liraya sofralara giriyor - Son Dakika
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İstilacı mavi yengeç Antalya Demre'de 750 liraya sofralara giriyor

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İstilacı mavi yengeç Antalya Demre\'de 750 liraya sofralara giriyor
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Akdeniz'de istilacı tür sayılan mavi yengeç, Antalya Demre'de balıkçı ağlarına zarar verirken 750 liradan sofralarda tüketiciyle buluşuyor. Demre'de aşçı Harun Kaya, mavi yengece ilginin son yıllarda arttığını, yerli ve yabancı misafirlerin tadım için denediğini söyledi.

ANAVATANI Batı Atlantik kıyıları olan ve Akdeniz'de istilacı türler arasında yer alan mavi yengeç, güçlü kıskaçlarıyla balıkçı ağlarına zarar verirken, lezzeti ve ekonomik değeriyle sofralarda yer buluyor. Antalya'nın Demre ilçesinde mavi yengece ilginin son yıllarda arttığını belirten aşçı Harun Kaya, "Buraya gelenler genelde mavi yengeci çok seviyor. Yerli yabancı fark etmiyor, tadım için gelenlerin hemen hepsi yiyor" dedi.

Anavatanı Batı Atlantik kıyıları olan mavi yengeç, bugün Akdeniz'in birçok bölgesinde yayılım gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'istilacı türler' sisteminde de yer alan mavi yengeç, çok yönlü bir avcı olmasının yanı sıra insan tüketimi açısından ticari değere sahip deniz ürünleri arasında bulunuyor. Güçlü kıskaçlarıyla balıkçı ağlarına zarar verebilen tür, ağlara yakalanan diğer canlıları da tüketerek balıkçılar için ekonomik kayıplara yol açabiliyor. İstilacı özelliğine karşılık lezzeti ve ticari değeriyle avcılığı yapılan mavi yengeç, Akdeniz ülkelerinde bir yandan da popülasyonunun kontrol altında tutulması ve balıkçılar için ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla değerlendiriliyor. Demre kıyılarında da görülen mavi yengeç, özellikle lagün ve kıyısal sularda avlanarak restoran ve balık tezgahlarında tüketiciyle buluşuyor.

İSTİLACI TÜRÜN MUTFAK YOLCULUĞU

15 yıldır Demre'de aşçılık yapan Harun Kaya, "Mavi yengeç kendi lagünümüzden tutulup buraya getirilen, bölgemize özgü ürünlerden biri. Tatlı su ile tuzlu suyun karıştığı bölgelere gelip yerleşebiliyorlar. Ancak sürekli aynı yerde kalmıyorlar. Özellikle yumurtlama dönemlerinde geliyor, daha sonra tekrar göç ediyorlar. İstilacı bir tür olduğu söyleniyor. Beslenme konusunda çok seçici bir canlı değil; bulduğu pek çok şeyi yiyebiliyor. Aynı zamanda oldukça güçlü bir hayvan. Kıskacına elinizi kaptırdığınızda ciddi şekilde yaralayabilir ve kolay kolay bırakmaz" dedi.

'GÜÇLÜ KISKAÇLARI BALIKÇILAR İÇİN CİDDİ SORUN'

Mavi yengeci çeşitli avlama yöntemleri olduğunu kaydeden Kaya, "Balıkçılar çeşitli yemler ve av araçları kullanarak yakalayıp getiriyor. Balıkçının ağına girdiği zaman güçlü kıskaçları nedeniyle ağa ciddi zarar verebiliyor. Ağ kullanılmaz hale gelebiliyor. Bu nedenle balıkçılar açısından zaman zaman ciddi sorun oluşturuyor" diye konuştu.

'BESİN DEĞERİ YÜKSEK'

Yengecin besin değerinin yüksek olduğunu ifade eden Harun Kaya, "Oldukça lezzetli. Besin değeri açısından da tercih edilen bir ürün. Son yıllarda insanların mavi yengece ilgisinin arttığını görüyoruz. Biz genellikle ızgara olarak hazırlıyoruz. Ancak isteyen müşterilerimiz için haşlama da yapıyoruz. Haşlanmış mavi yengecin yenmesi biraz daha kolay oluyor. Izgarada ise etinin kurumamasına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

FİYATI 750 LİRA

Aşçı Harun Kaya, mavi yengecin 2 porsiyon şeklinde servis edildiğini belirterek, "Bizde porsiyonda büyüklüğüne göre iki veya üç adet mavi yengeç servis ediliyor. Fiyatı 750 lira civarında. İçeceklerin yanında tüketilebilecek güzel bir meze. Hem sıcak hem de soğuk yenebiliyor. Bazı deniz ürünlerini mutlaka sıcak tüketmeniz gerekirken mavi yengeci soğuk olarak da yiyebilirsiniz. Buraya gelen misafirler özellikle tadım amacıyla mavi yengeci denemek istiyor. Yerli ya da yabancı olması fark etmiyor. Rus turistler de Türk misafirlerimiz de ilgi gösteriyor. Deneyenlerin büyük bölümü tadını seviyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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