İştip\'te İftar Programı Düzenlendi

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından, Kuzey Makedonya'nın orta kesimindeki İştip kentinde iftar programı düzenlendi.

İştip'te bir restoranda düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, İştip Belediye Başkanı İvan Jordanov, İştip Müftüsü Nasir Rexhepi, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasiler, Kuzey Makedonyalı Türkler ve İştip'te eğitim gören Türk öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'nın etnik ve kültürel zenginliklerinden güç alan Türk toplumunun, ülkenin birlik ve kardeşlik ortamına, her alanda gelişmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile beşeri bağlarından birinin de ülkede eğitim gören Türk gençleri olduğunu aktaran Ulusoy, "Öğrencilerimiz, eğitim gördükleri şehrin ekonomisine ve kültürel çeşitliliğine katkı sağlamaktadır." dedi.

Ulusoy, bir süre önce Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Üsküp'te inşa edilen Kuzey Makedonya'nın en büyük camisini ramazan ayı boyunca ibadete açtıklarını anımsatarak, herkesi camiyi ziyaret etmeye davet etti.

Jordanov da karşılıklı saygının ve birlikte yaşamanın, beraberliğin ve birlikteliğin bir göstergesi olarak bu iftar yemeğine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu durumun, sahip olduğumuz ve önümüzdeki dönemde daha da derinleştireceğimiz işbirliğimizin bir kanıtı olmasından memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.