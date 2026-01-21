İston'un İhracat Başarısı: Kent Mobilyaları Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı'nda

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTON, Libya'nın Sirte kentinde hayata geçirilen Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı Projesi kapsamında kent mobilyaları ihracatı gerçekleştirerek uluslararası pazarlarda tercih edilen marka konumunu güçlendirdi.

Mühendislik, teknoloji ve tasarımın yaratıcı gücüyle kentlerin geleceğine yönelik üretimler gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTON, ihracat faaliyetleriyle uluslararası ölçekte de tercih edilen bir marka olmaya devam ediyor. Ekim 2025'te açılışı yapılan Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı Projesi'nde İSTON'un kent mobilyaları kullanıldı.

Havalimanının iç ve dış mekanlarında İSTON ürünleri

Libya'nın Sirte kentinde hayata geçirilen ve bölgenin ulaşım altyapısında kritik rol üstlenen Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı'nın iç ve dış mekanlarında İSTON'un ürünleri yer aldı. Proje kapsamında havalimanının ana giriş alanı için 3D beton yazıcı teknolojisiyle "Sirte" ve "Libya" yazan, projeye özel tasarım banklar üretildi. Ayrıca İSTON'un ürün portföyünde bulunan ince kesit kent mobilyaları ve çöp kutuları terminal içi ve çevresindeki kamusal alanlara konumlandırıldı.

Estetik, dayanıklılık ve kullanıcı odaklı tasarım vurgusu

Dayanıklılık, işlevsellik ve estetik kriterleri gözetilerek tasarlanan ürünler, havalimanını günlük olarak kullanan binlerce yolcu tarafından aktif biçimde kullanılıyor. Proje, İSTON'un kullanıcı odaklı tasarım anlayışının ve üretim standartlarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Prestijli uluslararası referans

Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı Projesi, İSTON'un yenilikçi üretim kapasitesi ve tasarım yetkinliğinin yurt dışı pazarlarda tercih edilmesine katkı sunarken, İBB iştiraklerinin ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi açısından da prestijli bir referans niteliği taşıyor.

44 ülkeye ihracat

İSTON; bugüne kadar Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Balkanlar'da olmak üzere toplam 44 ülkeye ihracat gerçekleştirerek kent mobilyaları alanındaki deneyimini uluslararası projelere taşıdı. Şirket, sürdürülebilir, yenilikçi ve çağdaş kent çözümleriyle hem Türkiye'de hem dünyada yaşam alanlarını iyileştirmeyi hedefliyor.