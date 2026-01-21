İston'un İhracat Başarısı: Kent Mobilyaları Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İston'un İhracat Başarısı: Kent Mobilyaları Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı'nda

21.01.2026 12:18  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTON, Libya'nın Sirte kentinde hayata geçirilen Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı Projesi kapsamında kent mobilyaları ihracatı gerçekleştirerek uluslararası pazarlarda tercih edilen marka konumunu güçlendiriyor. Şirket, 3D beton yazıcı teknolojisiyle özel tasarım ürünler üreterek uluslararası ölçekte yenilikçi tasarım anlayışını sergiliyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTON, Libya'nın Sirte kentinde hayata geçirilen Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı Projesi kapsamında kent mobilyaları ihracatı gerçekleştirerek uluslararası pazarlarda tercih edilen marka konumunu güçlendirdi.

Mühendislik, teknoloji ve tasarımın yaratıcı gücüyle kentlerin geleceğine yönelik üretimler gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTON, ihracat faaliyetleriyle uluslararası ölçekte de tercih edilen bir marka olmaya devam ediyor. Ekim 2025'te açılışı yapılan Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı Projesi'nde İSTON'un kent mobilyaları kullanıldı.

Havalimanının iç ve dış mekanlarında İSTON ürünleri

Libya'nın Sirte kentinde hayata geçirilen ve bölgenin ulaşım altyapısında kritik rol üstlenen Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı'nın iç ve dış mekanlarında İSTON'un ürünleri yer aldı. Proje kapsamında havalimanının ana giriş alanı için 3D beton yazıcı teknolojisiyle "Sirte" ve "Libya" yazan, projeye özel tasarım banklar üretildi. Ayrıca İSTON'un ürün portföyünde bulunan ince kesit kent mobilyaları ve çöp kutuları terminal içi ve çevresindeki kamusal alanlara konumlandırıldı.

Estetik, dayanıklılık ve kullanıcı odaklı tasarım vurgusu

Dayanıklılık, işlevsellik ve estetik kriterleri gözetilerek tasarlanan ürünler, havalimanını günlük olarak kullanan binlerce yolcu tarafından aktif biçimde kullanılıyor. Proje, İSTON'un kullanıcı odaklı tasarım anlayışının ve üretim standartlarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Prestijli uluslararası referans

Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı Projesi, İSTON'un yenilikçi üretim kapasitesi ve tasarım yetkinliğinin yurt dışı pazarlarda tercih edilmesine katkı sunarken, İBB iştiraklerinin ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi açısından da prestijli bir referans niteliği taşıyor.

44 ülkeye ihracat

İSTON; bugüne kadar Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Balkanlar'da olmak üzere toplam 44 ülkeye ihracat gerçekleştirerek kent mobilyaları alanındaki deneyimini uluslararası projelere taşıdı. Şirket, sürdürülebilir, yenilikçi ve çağdaş kent çözümleriyle hem Türkiye'de hem dünyada yaşam alanlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhracat, Ekonomi, Güncel, Libya, Sirte, Son Dakika

Son Dakika Güncel İston'un İhracat Başarısı: Kent Mobilyaları Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında Haseke’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakanlıktan ’yoğun kar yağışı’ ve ’fırtına’ uyarısı Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı
Tipi hayatı felç etti Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına “kepçe“ yetişti Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 13:54:52. #7.11#
SON DAKİKA: İston'un İhracat Başarısı: Kent Mobilyaları Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.