ISUBÜ'de Hackathon Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ISUBÜ'de Hackathon Heyecanı

ISUBÜ\'de Hackathon Heyecanı
06.05.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde yapılan hackathon, öğrencilerin yapay zeka ile çözüm üretti.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (ISUBÜ) Teknoloji Haftası kapsamında "hackathon" etkinliği düzenlendi.

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, şirketlerin yaşadığı sorunlara yapay zeka destekli çözümler üretmek için yarıştı.

Yaklaşık 165 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin katıldığı etkinlik, 4 etapta gerçekleştiriliyor. Yarışmada öğrencilerden, verilen mühendislik problemlerini kısa sürede analiz ederek uygulanabilir bir ürüne dönüştürmeleri istendi.

ISUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, etkinliğin temel amacının öğrencilerin mühendislik bakış açısıyla hızlı çözüm üretme becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 165 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin yarıştığı ve bir mühendislik problemini hızlı şekilde ürüne dönüştürmeyi amaçlayan bir hackathon gerçekleştirdiklerini anlatan Süzen, "Bazı ekipler web sayfası geliştiriyor, bazıları yapay zeka ürünü ortaya koyuyor. İşin özünde eldeki problemi mühendislik düşüncesiyle çözüp, gün sonunda ortaya somut ürün çıkarabilmelerini hedefliyoruz." dedi.

Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Rabia Çolak, yarışma sürecinin kendilerine önemli deneyimler kazandırdığını ifade ederek, uygulamalı çalışma ortamının mesleki gelişim açısından büyük katkı sunduğunu söyledi.

Kemal Sebzeçi ise hackathon süresince ekip çalışması konusunda önemli tecrübeler edindiklerini belirterek, birlikte üretmenin ve problem çözmenin kendilerini geliştirdiğini kaydetti.

Etkinlikte, öğrenciler yapay zeka tabanlı uygulamalar, otomasyon sistemleri ve şirketlerin operasyonel süreçlerini kolaylaştırabilecek dijital çözümler üzerinde çalıştı. Projelerin, şirketlerin karşılaştığı çeşitli sorunları yapay zeka teknolojileriyle azaltmayı ve iş süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonun sonunda geliştirilen projelerin jüri değerlendirmesine sunulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ISUBÜ'de Hackathon Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Marmaris’te ’kaza’ denilerek kapatılan dosya açıldı 2 kişi cinayetten tutuklandı Marmaris'te 'kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış

18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 18:43:31. #.0.5#
SON DAKİKA: ISUBÜ'de Hackathon Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.