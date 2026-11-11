İsveç Başbakanı Kristersson'a koalisyon için 17 Kasım'a kadar ek süre tanındı - Son Dakika
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İsveç Başbakanı Kristersson'a koalisyon için 17 Kasım'a kadar ek süre tanındı

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İsveç'te hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ulf Kristersson'a koalisyon görüşmeleri için 17 Kasım'a kadar ek süre tanındı. Kristersson'un bugün sonuç bildirmesi gerekirken bir hafta daha görüşmelere devam edebileceği, ülkede yaklaşık 2 aydır hükümet kurulamadığı belirtildi.

İsveç'te hükümeti kurmakla görevlendirilen mevcut Başbakan ve Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a görüşmeler için bir hafta ek süre tanındığı bildirildi.

İsveç Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, Parlamento Başkanı Andreas Norlen'in hükümeti kurmakla görevlendirilen Kristersson'a koalisyon görüşmeleri için 17 Kasım'a kadar ek süre tanıdığı ifade edildi.

Kristersson'un normal şartlar altında bugün hükümet kurma görüşmelerine ilişkin bir sonuç bildirmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Kristersson'un bir hafta daha görüşmelere devam edebileceği aktarıldı.

Ulusal medya, İsveç'te siyasi tıkanıklık nedeniyle yaklaşık 2 aydır hükümet kurulamadığını kaydetti.

Daha önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratların liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada da Andersson liderliğindeki azınlık hükümeti güvenoyu alamamıştı.

Norlen, 19 Ekim'de Thand Ringqvist'e hükümeti kurma görevini vermiş, Merkez Parti lideri Thand Ringqvist de yeterli desteği alamadığını açıklamıştı. İsveç Parlamentosunda 3 Kasım'da Thand Ringqvist için yapılan başbakanlık oylaması da reddedilmişti.

Norlen, en son, 3 Kasım'da hükümeti kurma görevini Kristersson'a vermişti.

Kaynak: AA
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