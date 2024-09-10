İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ı atadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ı atadı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard\'ı atadı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ı atadığını duyurdu. Stenergard'ın hukukçu olduğunu ve 8 yıldır milletvekilliği yaptığını belirten Kristersson, ayrıca diğer bakanlık atamalarını da açıkladı. Dışişleri Bakanı Stenergard'ın ilk dış gezisini Türkiye'ye yapacağı bildirildi.

10.09.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Dışişleri Bakanlığına, Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın getirildiğini duyurdu.

Kristersson, düzenlediği basın toplantısında 4 Eylül'de görevinden istifa eden ve siyaseti bırakan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün yerine Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın getirildiğini söyledi.

Stenegard'ın hukukçu olduğunu aktaran Kristersson, 8 yıldır da milletvekilli yaptığını vurguladı.

Kristersson, partisinin milletvekillerinden Jessica Rosencrantz'i Avrupa Birliği (AB) Bakanlığına, Benjamin Dousa'nı da Ticaret Bakanlığına atadığını ifade etti.

Kristersson, Ticaret Bakanı Johan Forsell'in ise Göç Bakanlığının başına getirildiğini kaydetti.

İsveç devlet televizyonu SVT, Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın ilk dış gezisini 18 Eylül'de Türkiye'ye yapacağını duyurdu.

Ulf Kristersson Başbakanlığında Ilımlı Parti, Hristiyan Demokrat Parti ve Liberal Parti arasında kurulan ve İsveç Demokratları Partisi'nin dışarıdan desteklediği koalisyon hükümeti 18 Ekim 2022 tarihinde görevine başlamıştı. Söz konusu hükümet 2 yıl sonra ilk defa bakan değişikliğine gitti.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Güncel, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ı atadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:21:34. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ı atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement