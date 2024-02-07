İsveç Göç Mahkemesi, Kur\'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Salwan Momika\'nın sınır dışı edilmesini onayladı

İsveç Göç Mahkemesi, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika'nın oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilmesi kararını onadı.
İsveç devlet radyosu SR, Göçmenler Ofisi'nin Momika hakkında aldığı sınır dışı edilme kararını Göçmen Mahkemesi'nin onayladığını duyurdu.
Mahkeme, Momika'nın oturma izni başvurusuyla ilgili yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden sınır dışı edilme kararı alındığını açıkladı.
Göçmenler Ofisi Ekim 2023'te, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar
Salwan Momika, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.
Momika son olarak 21 Ekim'de Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapları yakma provokasyonları yasaklandı
Danimarka Parlamentosu 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısı kabul etmişti.
Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis verilebileceği açıklanmıştı.
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