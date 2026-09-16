İsveç, İran'ın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli yetkiliyi sınır dışı ediyor

İsveç, İran'ın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli bir yetkilinin sınır dışı edileceğini duyurdu.

İsveç hükümetinden basına yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın İran'ın Stockholm Büyükelçisini Bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Büyükelçinin, İran'ın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli bir yetkilinin İsveç'ten sınır dışı edilme kararına ilişkin bilgilendirildiğine işaret edilen açıklamada, "Sınır dışı etme kararı, 'diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi ile bağdaşmayan faaliyetler' ile bağlantılıdır." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Stenergard, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kararın İsveç vatandaşları ve çıkarlarını koruma adına alındığını söyledi.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer de İran'ın uzun süredir İsveç'in güvenliğini tehdit eden faaliyetler yürüttüğünü savundu.