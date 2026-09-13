İsveç seçiminde merkez sol blok önde, anketlere göre 183 sandalye kazandı - Son Dakika
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İsveç seçiminde merkez sol blok önde, anketlere göre 183 sandalye kazandı

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İsveç'te bugün yapılan genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokratlar liderliğindeki merkez sol blok oyların yüzde 51,3'ünü alarak 349 sandalyeli parlamentoda 183 sandalye kazandı. İktidardaki sağ blok partileri ile İsveç Demokratlarının oy oranı yüzde 46,8'de kalırken sağ blok 166 sandalyede kaldı.

İsveç'te bugün yapılan genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok önde gidiyor.

İsveç Devlet Televizyonu SVT, 8 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu genel seçimde, TSİ 21.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketlerinin verilerini paylaştı.

Sandık çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok oyların yüzde 51,3'ünü alarak ilk sırada yer alırken, 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 183 sandalye kazandı.

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranının ise yüzde 46,8 olduğu belirtilirken, sağ blokun parlamentoda 166 sandalye kazandığı ifade edildi.

Bu arada, mevcut hükümette resmi olarak yer almayan ancak dışarıdan destek veren ve göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen İsveç Demokratlarının oy oranında ciddi düşüş yaşandığı kaydedildi.

İsveç'te seçmenler, 349 sandalyeli parlamentonun (Riksdag) yanı sıra 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclisi üyesini belirlemek için de oy kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç seçiminde merkez sol blok önde, anketlere göre 183 sandalye kazandı - Son Dakika

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