İsveç'te 15 Yaş Altı Çocuklar için Sosyal Medya Kısıtlaması

İsveç'te, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasına yönelik soruşturma komisyonunun hükümete sunduğu ilk ara raporda, yaş sınırı uygulamasının 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebileceği belirtildi.

İsveç'te yayın yapan SVT kanalının haberinde, geçen yıl sosyal medya için yaş sınırı getirilmesi olasılıklarını inceleyen soruşturma komisyonunun hükümete ilk ara raporunu sunduğu ifade edildi.

Raporda, sosyal medyaya özellikle çocuklarda oluşturduğu olumsuz etkiler nedeniyle erişimin kısıtlanması yönünde görüş bildirildiği ve yaş sınırının 15 olması yönünde tavsiyede bulunulduğu aktarıldı.

İsveç Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed de ulusal medyaya yaptığı açıklamada, uygulamanın çocuklukların geri kazandırılması için önemli adım olabileceğini belirterek, "Sonsuz bir kaydırma uğruna nesiller kaybediyoruz." dedi.

Raporda ayrıca, yaş sınırı uygulamasının 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebileceği kaydedildi.

"Çocuklarınızla birlikteyken telefon kullanmayın" çağrısı

Bu arada, İsveç Halk Sağlığı Kurumu da ebeveynlere çocuklarıyla vakit geçirirken telefonlarını "bir kenara bırakmaları" çağrısında bulundu.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, ekran kullanımının çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğuna dikkati çekerek, anne ve babalardan evlerindeki bazı bölümleri "telefonsuz alan" ilan etmelerini istedi.

Yapılan açıklamada, "Çocuğunuzla birlikteyken telefonunuzu bir kenara bırakın." ifadelerine yer verildi.