İsveç'te 3 Kasım'da Merkez Parti lideri için başbakanlık oylaması yapılacak

İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, Merkez Parti lideri Elisabeth Thand Ringqvist'in başbakanlığı için parlamentoda 3 Kasım'da oylama yapılacağını duyurdu.

Norlen, İsveç basınına yaptığı açıklamada, 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından halen hükümet kurulamayan ülkede siyasi tıkanıklığın devam ettiğini söyledi.

Geçen hafta hükümeti kurmakla görevlendirilen ancak yeterli desteği alamadığını açıklayan Thand Ringqvist'in başbakanlığının oylanacağını belirten Norlen, parlamentodaki oylamanın 3 Kasım'da yerel saatle 13.00'te yapılacağını ifade etti.

Norlen, Thand Ringqvist'in parlamentoda yeterli çoğunluğu alamaması halinde ise bir sonraki tur için hükümet kurma görevinin mevcut Başbakan ve Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a verileceğini belirtti.

Daha önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratların liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada da Andersson liderliğindeki azınlık hükümeti güvenoyu alamamıştı.

Norlen, en son, 19 Ekim'de Thand Ringqvist'e hükümeti kurma görevini vermiş, Merkez Parti lideri Thand Ringqvist de yeterli desteği alamadığını açıklamıştı.

Bu arada, İsveç medyası, ülke yasalarına göre parlamentoda 4 isim için "başbakanlık" oylaması yapılabileceğini, bunlardan ikincisinin salı günü düzenleneceğini belirterek, 4 adayın da başarısız olması durumunda erken seçim sürecinin başlayabileceğini kaydetti.