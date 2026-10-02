İsveç'te hükümet kurma görevi ikinci kez Andersson'a verildi - Son Dakika
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İsveç'te hükümet kurma görevi ikinci kez Andersson'a verildi

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İsveç Riksdag Başkanı Andreas Norlen, hükümet kurma görevini ikinci kez Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'a verdi. Andersson, 28 Eylül'de iade ettiği görevi yeniden üstlenirken partilerle müzakerelere 5 Ekim'de başlayacak, süreç 12 Ekim'e kadar tamamlanmalı.

İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, yeni hükümeti kurma görevini bir kez daha Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'a verdiğini açıkladı.

Başkent Stockholm'de basın toplantısı düzenleyen Norlen, 13 Eylül'deki genel seçimin ardından hükümet kurma görevi için yeniden Andersson'u seçtiğini söyledi.

Andersson'un partilerle müzakerelerine 5 Ekim'de başlayacağını bildiren Norlen, "Sürecin 12 Ekim'e kadar tamamlanması gerekiyor. Sonrasında Andersson görevi tekrar iade edebilir ya da sürenin uzatılmasını talep edebilir." dedi.

Norlen, hükümeti kurma görevini neden Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a vermediğinin sorulması üzerine, "Şunu söyleyebilirim ki temel siyasi ve parlamenter koşullar, Andersson'un ilk kez bu görevi aldığı zamankiyle tamamen aynı." değerlendirmesini yaptı.

Andersson da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Norlen'in açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, süreci nasıl yöneteceğine dair hafta sonu bir planlama yapacağını ifade etti.

Bu arada, seçimin ardından kendisine verilen hükümet kurma görevini 28 Eylül'de iade ettiğini açıklayan Andersson, bugünkü duyuruyla ikinci kez hükümet kurma görevini üstlenmiş oldu.

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok, 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Kaynak: AA
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