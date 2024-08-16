İsveç'te Maymun Çiçeği Virüsü İlk Kez Tespit Edildi - Son Dakika
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İsveç'te Maymun Çiçeği Virüsü İlk Kez Tespit Edildi

İsveç\'te Maymun Çiçeği Virüsü İlk Kez Tespit Edildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği virüsünü 'uluslararası bir sağlık acil durumu' olarak ilan etmesinden bir gün sonra Afrika dışında ilk vaka, Avrupa'da tespit edildi. İsveç, bir maymun çiçeği vakasının resmi sağlık makamlarınca doğrulandığı Afrika dışında ilk yer oldu.

16.08.2024 11:39
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(ANKARA) - Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği virüsünü 'uluslararası bir sağlık acil durumu' olarak ilan etmesinden bir gün sonra Afrika dışında ilk vaka, Avrupa'da tespit edildi.

DSÖ yetkililerinin sağlık acil durumu ilan etmesine neden olan maymun çiçeği virüsünün bir varyantı İsveç'te tespit edildi. İsveç, bir maymun çiçeği vakasının resmi sağlık makamlarınca doğrulandığı Afrika dışında ilk  yer oldu. Hafta ortasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yoğunlaşan ve daha önce maymun çiçeği vakası görülmemiş ülkelere yayılan salgının küresel düzeyde yayılma endişeleri güçlendi.

Salgının baskın varyantı clade 1 onun bir kolu olan clade 1b virüslerinin 2022'deki küresel maymun çiçeği salgınında baskın konumda olan clade 2 varyantına kıyasla daha şiddetli olduğu düşünülüyor.

İsveçli sağlık yetkilileri, tespit edilen vakanın clade 1'in dolaşımda olduğu bir Afrika bölgesinde kaldığı sırada enfekte olduğunu ve Stockholm'de gittiği bir sağlık merkezinde clade 1 varyantının teşhis edildiğini belirtti. İsveçli yetkililer, hastanın tedavi aldığını, Avrupa Hastalık Öncesi ve Kontrol Merkezi'nin değerlendirmesi doğrultusunda kamusal alanlara yönelik riskin düşük olduğunu belirtti. Ancak yine de yakın zamanda virüsün İsveç'te oluşturduğu tehditle ilgili yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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