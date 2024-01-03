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İsveç'te Son 25 Yılın En Soğuk Günü Kaydedildi - Son Dakika
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İsveç'te Son 25 Yılın En Soğuk Günü Kaydedildi

İskandinav bölgesindeki İsveç'te, hava sıcaklıkları eksi 40 santigrat derecenin altına düşerek son 25 yılın ocak ayı içindeki en soğuk günü kaydedildi. İsveç Laponyası'ndaki Kvikkjokk-Arrenjarka bölgesinde sıcaklık eksi 43,6 santigrat dereceye kadar düştü. Bu sıcaklık, 1999 yılından bu yana ülkede ocak ayında kaydedilen en düşük sıcaklık oldu. Aynı bölgedeki Nikkaluokta'da ise dün eksi 41,6 derece sıcaklık ölçüldü.

İsveç\'te Son 25 Yılın En Soğuk Günü Kaydedildi
03.01.2024 - 14:59,
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İskandinav bölgesinde sıcaklıklar art arda iki gün eksi 40 santigrat derecenin altına düşerken bugün, kayıtlara " İsveç'te son 25 yılın ocak ayı içindeki en soğuk günü" olarak geçti.

İsveç'in TT haber ajansına göre, İsveç Laponyası'ndaki Kvikkjokk-Arrenjarka bölgesinde hava sıcaklığı, eksi 43,6 santigrat dereceye düştü.

Söz konusu sıcaklık, 1999'dan bu yana ocak ayında ülkede kaydedilen en düşük sıcaklık oldu.

İsveç'in kuzeyindeki yerli Sami halkının yaşadığı Nikkaluokta bölgesinde de dün sıcaklık eksi 41,6 derece kaydedilmişti.

Nikkaluokta da Norveç'in kuzeyinden İsveç ve Finlandiya üzerinden Rusya'ya kadar uzanan Laponya'da yer alıyor.

Ülkede ocaktaki en düşük sıcaklık, eksi 49 ile 27 Ocak 1999'da Finlandiya sınırı yakınındaki Karesuando kasabasında ölçülmüştü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsveç'te Son 25 Yılın En Soğuk Günü Kaydedildi - Son Dakika
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