İsveç'ten NATO'ya GlobalEye Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsveç'ten NATO'ya GlobalEye Desteği

07.07.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Kristersson, GlobalEye sisteminin NATO'ya gözetleme ve keşif yeteneği sağlayacağını duyurdu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, havadan erken uyarı ve kontrol sistemi GlobalEye'ın, NATO için güçlü bir gözetleme ve keşif yeteneği sağladığını belirterek, hem mevcut hem gelecekteki tehditleri belirleme ve yanıt verme yeteneğini güçlendireceğini söyledi.

Kristersson, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu kapsamında basın toplantısında konuştu.

Kristersson, "Bugün bu önemli duyuruda sizlerle birlikte burada bulunmaktan son derece gurur duyuyorum ve bu İsveç için büyük bir gurur anı" diyerek, NATO yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

GlobalEye'ın, "onlarca yıllık yaratıcılık, yenilik, yatırım ve birçok insanın taahhüdünün bir sonucu" olduğunu söyleyen Kristersson, bugünkü duyurunun NATO, müttefikler ve Avrupa-Atlantik güvenliği için önemli anlamı olduğunu dile getirdi.

Kristersson, "GlobalEye, İttifak'a güçlü bir gözetleme ve keşif yeteneği sağlıyor. Bu aynı zamanda farklı alanlarda ve yönlerde hem mevcut hem de gelecekteki tehditleri belirleme ve bunlara yanıt verme yeteneğimizi de güçlendirecektir. GlobalEye, ortaklıkların bir kanıtıdır." diye konuştu.

"NATO'yu GlobalEye ailesinde karşılamak için sabırsızlanıyorum"

Bunun, müttefik savunma sanayilerinin birlikte çalıştığında neler başarabileceğinin en somut örneği olduğunu ve İttifak içinde, İttifak için üretilen gelişmiş kabiliyetleri ortaya koyduğunu vurgulayan Kristersson, şunları kaydetti:

"Kanada ve Fransa'nın da yakın zamanda bu aileye katılma kararı almasından memnuniyet duyuyorum ve 2027'den itibaren İttifak'ın yararına olacak şekilde İsveç hava üslerinden de faaliyet göstereceklerini göreceksiniz. NATO'yu GlobalEye ailesinde karşılamak için sabırsızlanıyorum. Bu, saldırganlığı caydırma, müttefik topraklarını savunma ve yaklaşık 1 milyar vatandaşın özgürlüğünü ve güvenliğini koruma konusundaki ortak kabiliyetimizi güçlendirecektir."

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İsveç, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'ten NATO'ya GlobalEye Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
11:01
Trump Türkiye’ye geliyor Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
10:37
Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:15:01. #7.13#
SON DAKİKA: İsveç'ten NATO'ya GlobalEye Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.