İsveç'ten NATO'ya GlobalEye Desteği

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, havadan erken uyarı ve kontrol sistemi GlobalEye'ın, NATO için güçlü bir gözetleme ve keşif yeteneği sağladığını belirterek, hem mevcut hem gelecekteki tehditleri belirleme ve yanıt verme yeteneğini güçlendireceğini söyledi.

Kristersson, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu kapsamında basın toplantısında konuştu.

Kristersson, "Bugün bu önemli duyuruda sizlerle birlikte burada bulunmaktan son derece gurur duyuyorum ve bu İsveç için büyük bir gurur anı" diyerek, NATO yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

GlobalEye'ın, "onlarca yıllık yaratıcılık, yenilik, yatırım ve birçok insanın taahhüdünün bir sonucu" olduğunu söyleyen Kristersson, bugünkü duyurunun NATO, müttefikler ve Avrupa-Atlantik güvenliği için önemli anlamı olduğunu dile getirdi.

Kristersson, "GlobalEye, İttifak'a güçlü bir gözetleme ve keşif yeteneği sağlıyor. Bu aynı zamanda farklı alanlarda ve yönlerde hem mevcut hem de gelecekteki tehditleri belirleme ve bunlara yanıt verme yeteneğimizi de güçlendirecektir. GlobalEye, ortaklıkların bir kanıtıdır." diye konuştu.

"NATO'yu GlobalEye ailesinde karşılamak için sabırsızlanıyorum"

Bunun, müttefik savunma sanayilerinin birlikte çalıştığında neler başarabileceğinin en somut örneği olduğunu ve İttifak içinde, İttifak için üretilen gelişmiş kabiliyetleri ortaya koyduğunu vurgulayan Kristersson, şunları kaydetti:

"Kanada ve Fransa'nın da yakın zamanda bu aileye katılma kararı almasından memnuniyet duyuyorum ve 2027'den itibaren İttifak'ın yararına olacak şekilde İsveç hava üslerinden de faaliyet göstereceklerini göreceksiniz. NATO'yu GlobalEye ailesinde karşılamak için sabırsızlanıyorum. Bu, saldırganlığı caydırma, müttefik topraklarını savunma ve yaklaşık 1 milyar vatandaşın özgürlüğünü ve güvenliğini koruma konusundaki ortak kabiliyetimizi güçlendirecektir."