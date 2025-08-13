İsveç ve Norveç Medyası Gazze'ye Muhabir Göndermeye Hazır - Son Dakika
İsveç ve Norveç Medyası Gazze'ye Muhabir Göndermeye Hazır

13.08.2025 16:11
İsveç ve Norveç'in önde gelen medya kuruluşları, Gazze'ye muhabir göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

İskandinav ülkeleri İsveç ve Norveç'in önde gelen medya kuruluşları, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'ye "fırsat buldukları anda" muhabirlerini göndermeye hazır olduğunu belirtti.

İsveç devlet televizyonu SVT, İsveç ve Norveç'te yayın yapan önemli medya kuruluşlarına "Gazze'ye muhabir göndermeye hazır mısınız?" sorusunu yöneltti.

İsrail'in son olarak 6 gazeteciyi hedef alıp öldürmesi ve Gazze'deki insani durumun giderek kötüleşmesi üzerine İsveç ve Norveç medyaları riskli bulsa da "fırsatını buldukları anda" bölgeye muhabirlerini göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

İsveç'teki Aftonbladet gazetesi, cevabında, "Tabii ki göndermek isteriz. Fırsat doğarsa ve koşullar uygun olursa, hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazırız." ifadesini kullanırken Svenska Dagbladet gazetesi Gazze'ye daha önce gitmeyi denediklerini belirtti.

Expressen gazetesi ise titiz bir planlamayla Gazze'ye muhabir gönderebileceklerini aktarırken, SVT de Gazze'deki gelişmeleri doğrudan verebilmek için bölgede olmanın önemli olduğunu vurguladı.

Norveç'in Verdens Gang gazetesi Gazze'de sahadan haber yapmak için gazetecileriyle hazırlık yaptıklarını ifade ederek sahadaki mevcut durumun son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

İsveç'teki Sveriges Radio'dan Anders Pontara da Gazze'den aktarılacak çok fazla haberin olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Norveç, Güncel, Medya, Dünya, Gazze, İsveç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:42
