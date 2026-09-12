İsveç yarın sandık başında, anketler sol ve sağ bloğu başa başa getirdi - Son Dakika
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İsveç yarın sandık başında, anketler sol ve sağ bloğu başa başa getirdi

İsveç yarın sandık başında, anketler sol ve sağ bloğu başa başa getirdi
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İsveç'te kayıtlı 8 milyondan fazla seçmen, parlamento üyelerini belirlemek için yarın sandık başına gidiyor. Son anketlere göre merkez sol blok yüzde 50,8, iktidardaki sağ blok ise yüzde 47,6 oyla başa baş bir mücadele veriyor.

İsveç'te kayıtlı 8 milyondan fazla seçmen, parlamento (Riksdag) üyelerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor.

İsveç Parlamentosunda 349 sandalye bulunuyor, yarınki seçimde ayrıca 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclis üyesi de belirlenecek.

Seçmenler, TSİ 09.00-21.00 saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullanabilecek.

Anketlerde sol ve sağ blokların yüzdeleri oldukça yakın

İsveç'te seçim öncesi yapılan son anketlere göre muhalefetteki Sosyal Demokratlar, Merkez Parti (Centerpartiet), Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin (Vansterpartiet) oluşturduğu merkez sol blokun yüzde 50,8 oyla ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ve mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranının ise yüzde 47,6 olduğu ifade ediliyor.

Anket sonuçlarına göre seçimin sol ile sağ bloklar arasında "başa baş" mücadeleyle geçeceği yorumları yapılıyor.

Analizlerde ayrıca, mevcut hükümette resmi olarak yer almayan İsveç Demokratlarının yarınki seçim sonrası ilk kez hükümete doğrudan katılmasının mümkün olacağı değerlendiriliyor.

Televizyon tartışmalarında "Müslüman seçmen" gerginliği

İsveç Devlet Televizyonu SVT'deki programda aşırı sağcı İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson ile Yeşiller Partisi Sözcüsü Amanda Lind karşı karşıya geldi.

Akesson, sol partilerin camilerde seçim çalışması yürütüp oy topladıklarını iddia etti.

Lind ise Akesson'u sıradan Müslümanları hedef almakla suçlayarak, "Camiye giden ve oy kullanan sıradan Müslümanlar bir problem olarak görülüyor. Bunun korkunç bir açıklama olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İsveç'te en son 2022'de yapılan seçimde katılım oranı yüzde 84 olmuştu.

Kaynak: AA

Parlamento, Güncel, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç yarın sandık başında, anketler sol ve sağ bloğu başa başa getirdi - Son Dakika

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