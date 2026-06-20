İsviçre, ABD-İran Görüşmelerini Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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İsviçre, ABD-İran Görüşmelerini Kolaylaştırıyor

20.06.2026 16:06
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İsviçre, ABD ve İran arasındaki mutabakatı destekleyerek Bürgenstock'ta gizli görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

İsviçre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin görüşmeleri kolaylaştırmak için gizli ve güvenilir bir ortam sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatın ardından ilk teknik görüşmelerin yapılması planlanan İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock'taki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsviçre, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin Bürgenstock'taki görüşmeleri kolaylaştırmak için gizli ve güvenilir bir ortam sağlamaya devam ediyor." denildi.

Halihazırda orada bulunan çeşitli ülkelerden diplomatların, diyaloğu sürdürme çabalarını devam ettirdiği belirtilen açıklamada, "Gizlilik nedenleriyle, orada bulunanlar veya görüşmeler hakkında daha fazla bilgi verilemiyor." ifadeleri kullanıldı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat ile son bölgesel gelişmeleri görüştüklerini bildirmişti.

Bürgenstock'taki iptal edilen toplantı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran liderlerinin sorunlarının çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından, tarafların dün Bürgenstock'ta bir araya geleceği toplantının iptal edildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bürgenstock'taki toplantılar planlandığı gibi bugün yapılmayacak. Dolayısıyla dün duyurulan toplantı iptal edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklama, Beyaz Saray'ın İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurmasının ardından gelmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de bugün Bürgenstock'ta gerçekleştirilmesi planlanan İran-ABD müzakerelerinin "daha sonraki tarihe ertelendiğini" duyurmuştu.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre, ABD-İran Görüşmelerini Kolaylaştırıyor - Son Dakika

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