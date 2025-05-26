İsviçre Alpleri'nde hafta sonu meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti.
Güneydeki Valais kantonuna bağlı Rimpfischhorn bölgesinde 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı.
Kanton polisinin açıklamasına göre, yaklaşık 4 bin metre yükseklikte terk edilmiş kayak takımlarını gören iki dağcı, durumu kurtarma ekiplerine bildirdi.???????
Bölgenin havadan görüntülenmesi ve yapılan arama sonucu Adler Buzulu'nda 5 kayakçının cansız bedenleri tespit edildi.
Öte yandan 24 Mayıs'ta Bern kantonunda bulunan Morgenhorn bölgesinde de 3 kişinin çığ altında kaldığı belirtildi.
Kanton polisi, iki kişinin hafif yaralandığını, 29 yaşındaki İsviçrelinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › İsviçre Alpleri'nde Kaza: 6 Ölü - Son Dakika
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