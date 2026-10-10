İsviçre'de 2025'te 1245 ırkçılık vakası kaydedildi, Müslüman karşıtı vakalar arttı

İsviçre'de ırkçılık vakalarındaki artış önceki yıllara göre düşük olsa da vakaların kalıcı hale gelmesi endişe verici bir hal alıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Avrupa'da ayrımcılık" başlıklı dosya haberinin beşinci bölümünde, İsviçre'de ırkçılık vakalarında yaşanan dalgalı artışlar ile zaman zaman halk oylamalarında da tartışma konusu olan ırkçılık konusuna ilişkin haber derlendi.

İsviçre Irkçılık Mağdurları için Danışmanlık Ağı tarafından yayımlanan son raporda, İsviçre'de 2025'te toplam 1245 ırkçı ayrımcılık vakasının belgelendiği ve analiz edildiği, bunun önceki yıla göre 34 vaka artışına tekabül ettiği belirtildi.

Raporda, 2025'teki ırkçılık vakalarının bir önceki yıla göre yüzde 3'ün biraz altında bir artışa karşılık geldiğine değinildi.

2024'te yaklaşık yüzde 40'lık keskin artışın ardından rakamların böyle yüksek bir seviyede istikrar kazandığına işaret edilen raporda, en fazla ırkçılık vakasının eğitim alanlarında, iş yerlerinde, kamusal alanlarda ve sokaklarda yaşandığı kaydedildi.

En büyük artış Müslüman karşıtı ırkçı saldırılarda

Raporda, İsviçre'deki ırkçılık vakalarının çoğunlukla siyahilere karşı ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve Müslümanlara karşı ırkçılığı içerdiği belirtildi.

Siyahilere karşı 406 ırkçılık vakasının kayıtlara geçtiği aktarılan raporda, yabancı düşmanlığıyla ilgili 369 ve Müslüman karşıtı 281 ırkçılık vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.

Müslümanları hedef alan ırkçılık vakaları, en fazla artışın yaşandığı alan olarak öne çıktı.

Çevrim içi ırkçı nefret söylemi yükseldi

Raporda, "www.reportonlineracism.ch" isimli platforma 2025 yılında 552 çevrim içi nefret söylemi bildirildiği belirtilerek, 2024'te bu rakamın 302 olduğu hatırlatıldı.

En çok bildirim yapılan platformlar ABD merkezli sosyal medya şirketleri Instagram (156), Facebook (111), X (103) ve Çin merkezli TikTok (39) oldu.

Raporda, çevrim içi nefret söylemlerinin içeriklerinde en fazla Müslüman karşıtı ırkçılık (159) ve antisemitizm (139) yer aldı.

Öte yandan raporda, mevcut vakaların "buzdağının sadece görünen kısmını temsil ettiğine" dikkat çekilerek, farklı sebeplerle bildirilmesi nedeniyle gerçek vaka sayılarının çok daha yüksek olduğu vurgulandı.

Söz konusu veriler nedeniyle ülkede ırkçılığın kalıcı hale gelmesi endişeye neden oluyor.

"Ayrımcı ve ırkçı söylem tartışması"

İsviçre'de 14 Haziran'da gerçekleştirilen "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" başlıklı halk oylaması nedeniyle ırkçılık, ırkçı söylemler ve ayrımcı politikalarla ilgili tartışmalar ülke gündeminde yerini aldı.

Sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) desteklediği "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" girişimi "nüfus artışını" teknik bir konu gibi sunarken, fiilen göçü, göçmenleri ve sığınmacıları yaşanan sorunların başlıca nedenleri gibi gösterdi.

Bu tür girişimler ayrımcı, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerin siyasi bir aracı olduğu gerekçesiyle eleştirilirken, ülkede de kutuplaşmanın önünü açtığı gerekçesiyle tepki aldı.

Tartışmalı girişim yüzde 52 ile reddedildi.