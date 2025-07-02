İsviçre'de Gazze İnsani Yardım Vakfı Kapatıldı

İsviçre'de Federal Vakıflar Denetleme Kurumu (ASF), ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın Cenevre kentindeki ofisinin kapatılması yönünde talimat verdi.

İsviçre Devlet Televizyonunun (RTS) haberine göre, ülkenin İçişleri Bakanlığı, vakfın 2025 yılı başlarında Gazze'deki gıda dağıtımını Birleşmiş Milletler (BM) aracılığı olmadan koordine etmek için Cenevre'de açtığı şubenin kapatılması talimatının verildiğini doğruladı.

ASF, Gazze İnsani Yardım Vakfının Cenevre'de temsilcisi veya adresinin bulunmadığı ve bunu düzeltmek için hiçbir şey yapmadığını belirterek, vakfın İsviçre ile olan bağının "kesin olarak koptuğunu" duyurdu.

Ayrıca ASF, vakfın Cenevre'deki ofisinin kapatılması kararı verildiğini duyurdu.

İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu "Trial International", Cenevre'deki yetkililerden, Gazze İnsani Yardım Vakfının İsviçre yasalarına ve uluslararası insancıl hukuka uygun olup olmadığını belirlemek üzere soruşturma başlatmalarını talep etmişti. Kuruluşun ayrıca yardım dağıtımında özel güvenlik şirketleri kullanıp kullanmadığını açıklığa kavuşturmasını istemişti.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.