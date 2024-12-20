İsviçre'de PKK Endişesi - Son Dakika
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İsviçre'de PKK Endişesi

Jacqueline, PKK'nın İsviçre'deki varlığı için Federal Parlamentoya soru önergesi verdi.

20.12.2024 18:21
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İsviçre Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Quattro Jacqueline, terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığı ve yürüttüğü faaliyetlerinden duyduğu endişe dolayısıyla Federal Parlamentoya (Ulusal Konsey) soru önergesi verdi.

Jacqueline, Federal Parlamentoya verdiği yazılı soru önergesinde, İsviçre İstihbarat Servisine göre terör örgütü PKK'nın İsviçre'de eğitim kampları düzenlediğini bildirdi.

"İçinde bulunduğumuz istikrarsız jeopolitik ortamda yeni bir gerilim yuvasına ihtiyacımız yok." ifadelerini kullanan Jacqueline, ülkede halihazırda antisemitizm ile şiddet eylemlerinde ve özellikle de reşit olmayanların radikalleşmesinde keskin bir artış yaşandığını hatırlattı.

Jacqueline, İsviçre Federal İstihbarat Servisinin raporunda, PKK'nın başka ülkelerde olduğu gibi İsviçre'de de gizlice eğitim verdiğine yer verildiğini hatırlatarak, "PKK gizlice para toplamakta, gençlerin beyinlerini yıkamakta ve onları geleceğin kadroları haline getirmek ve Türk ordusuna karşı cepheye göndermek için hedefli bir şekilde silah altına almaktadır. Ankara'da 5 kişinin ölümüne ve 22 kişinin yaralanmasına neden olan son saldırı, PKK'nın terörizmden vazgeçmediğini göstermektedir. Başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki krizin kötüleşmesiyle PKK eylemlerinin Avrupa ve İsviçre'de de yoğunlaşmasından endişe ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre Federal İstihbarat Teşkilatının, dernek binaları ve camiler gibi Türk temsilcilikleri ile kurumlarının terör örgütü PKK'nın hedefi haline gelebileceği uyarısında bulunduğuna işaret eden Jacqueline, İsviçre'de terör tehdidinin yüksek seyretmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Jacqueline, "Gerginlik ve çatışmalar şiddet eylemleri riskini daha da arttırmaktadır. Değerlerimize meydan okuyan herkese karşı kararlılık göstermeliyiz. Halkın güvenliği mutlak bir önceliktir. Bu nedenle Federal Konsey'den aşağıdaki sorulara cevap vermesini rica ediyorum. Federal Konsey PKK'nın ülkemizdeki varlığına ilişkin durumu nasıl değerlendirmektedir? İsviçre'de kaç tane PKK eğitim kampı bulunmaktadır? Bu yeni tehditle başa çıkmak için bir strateji oluşturuldu mu?" ifadelerini kullandı.

İsviçre istihbaratı, PKK'nın ülkede gizlice faaliyet yürütmesinden endişeli

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, kasımda yayımladığı "İsviçre'nin Güvenliği 2024" başlıklı raporunda terör örgütü PKK'nın, İsviçre'de ve başka ülkelerde gizlice fon topladığını, propaganda yaptığını ve terör eğitim kampları gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Raporda, camiler ve lokaller gibi Türk misyon ve kurumlarının, PKK'nın potansiyel hedefleri arasında bulunduğuna yer verilmişti.

PKK'nın gençlere terör örgütü propagandası yaptığı bildirilen raporda, örgütün seçtiği kişileri gelecekte "Türk ordusuna karşı" savaştırmak üzere yanına çektiği de aktarılmıştı.

Raporda, PKK yanlısı sözde kültür derneklerinin yeni gelen "Kürt mültecileri" yanına çekerek, onları PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığı belirtilmişti.

"PKK, zaman zaman şiddet yanlısı sol görüşlü aşırılıkçı grupların üyeleriyle işbirliği yapıyor." ifadelerinin kullanıldığı raporda, terör örgütü PKK'nın gizli faaliyetlerinin devam etmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'de PKK Endişesi - Son Dakika

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