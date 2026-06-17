İsviçre'de Şiddetli Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
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İsviçre'de Şiddetli Sıcak Hava Uyarısı

17.06.2026 16:14
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MeteoSwiss, yarın 3. seviye sıcak hava dalgası için uyarı yaptı, bol su tüketimi önerildi.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesi (MeteoSwiss), yarın öğleden sonra ülke genelinde şiddetli sıcak havanın etkili olacağı uyarısında bulunarak, bol sıvı tüketilmesi ve mümkün olduğunca fiziksel aktiviteden kaçınılması çağrısı yaptı.

MeteoSwiss'in ülkedeki sıcaklıklara dair yazılı açıklamasında hafta boyunca şiddetli sıcak havanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

"Yarın öğle saatlerinden itibaren İsviçre'nin büyük bir bölümünde 3. seviye (4 üzerinden) sıcak hava dalgası uyarısı geçerli olacak." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, en yüksek sıcaklığın Basel ve çevresinde hissedileceğine işaret edildi.

Açıklamada, aşırı sıcaklıkların insanlar, hayvanlar, çevre ve altyapı için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilerek, bu durumun sağlığı olumsuz etkileyebileceğinin de altı çizildi.

MeteoSwiss'in, 3. seviye sıcak hava dalgası sırasındaki riski önemli olarak değerlendirdiğine değinilen açıklamada, "Bol sıvı tüketilmesi, gölgede kalınması ve mümkün olduğunca fiziksel aktiviteden kaçınılmasını tavsiye ediyoruz." denildi.

???????İsviçre genelinde gelecek bir hafta boyunca sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'de Şiddetli Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika

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