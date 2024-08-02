İsviçre'de tedavi gören kadın, lavanta terapisini üretici olarak sürdürüyor

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İsviçre'de uzun yıllar çalışan 61 yaşındaki Durdane Canan, kesin dönüş yaptığı memleketi Konya'nın Bozkır ilçesinde, doktor tavsiyesiyle başladığı lavanta terapisini ilerleterek, üretici oldu.

İsviçre'de kulak çınlaması, panik atak, ritim bozukluğu, uykusuzluk gibi şikayetlerle tedavi görmeye başlayan Durdane Canan, bu süreiçte tanıştığı Çinli bir doktorun lavanta terapisi yöntemiyle rahatsızlıklarından kurtuldu.

Lavantayı çamaşırdan temizliğe her alanda kullanan Canan, iki sene önce yerleştiği memleketi Konya'nın Bozkır ilçesinde lavanta üretimi yapmaya başladı.

Yaklaşık 6 dekar alanda 11 bin lavanta fidanıyla üretim yapan Canan, 15 kadına da istihdam sağladı.

15 kadına istihdam sağladı

Canan, AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle bir doktorun tavsiyesi üzerine lavantanın faydalarını araştırmaya başladığını söyledi.

Lavanta terapisinde, çamaşırdan temizliğe lavantayı kullandığını ve faydasını gördüğünü dile getiren Canan, "Lavanta üzerinde çok uzun araştırmalar yaptıktan sonra lavanta yetiştiriciliği bende merak haline geldi. Tarlada üretime ilk başta hobi olarak başladım ama ilçemdeki bayanlar adına da neler yapabiliriz düşüncesiyle tarlayı büyüterek şimdiki haline getirdim." diye konuştu.

Canan, 5 bin 800 metrekarelik bir alanda 11 bin fideyle üretim yaptıklarını, 15 kadınla fidelerin bakımını ve hasadını yaptıklarını kaydetti.

Lavantanın bakımının zor olmadığını, fazla iş gücü istemediğini dile getiren Canan, "Lavanta yetiştiriciliği her sene adım adım ilerleyen bir süreç. Çalışıyoruz, topluyoruz ve ürünümüzü hasat ediyoruz. Lavantanın son anı, son dakikaları bundan sonra sadece işlenmeye tesise geçecek." dedi.

Canan, lavanta ekim, büyütme hasat çalışmalarında her zaman ilçedeki kadınlarla koordineli çalıştığını dile getirerek, "Bayan arkadaşlar hem lavantayı tanıdılar hem de hanelerine gelir elde ettiler. Bahçemizdeki çalışmalar sonrasında beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın en büyük kazanımı lavanta yetiştiriciliğini yakinen tanımış olmaları." ifadesini kullandı.

Lavanta tarlasında çalışan Ümmü Yılmaz da lavanta bahçesinde severek çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Lavanta aslında bizim burada üretmediğimiz ve bilmediğimiz bir şey değildi. Birkaç yıldır Durdane hanımın yanında çalışarak hem lavanta üreticiliği hakkında bilgi ediniyoruz hem de burada ekipler halinde paramızı kazanıyoruz. Yurtdışından gelip burada bayanlara örnek olmak adına bu işe başladı ve biz de şu an gördüğümüz zaman kolay bir iş olduğunu anladık. İçimizden de yapmak isteyen arkadaşlarımız var, inşallah bu işin Bozkır civarında çoğalmasını istiyoruz. Durdane hanımın da bu yolda ilerlemesi için başarılar diliyoruz."