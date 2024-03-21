İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, Türk Hava Yolları'nın (THY) İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlediği iftarda buluştu.
THY Zürih Şubesi Müdürü Burak Öztürk'ün ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, ülkedeki Türk iş dünyası ve turizm sektörünün önde gelen isimleri ile sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde İsviçre Türk toplumu tarafından gösterilen yardımseverliğin önemini vurgulayan Uygun, THY'ye deprem bölgesine taşıdığı malzemeler için teşekkür etti.
THY Şube Müdürü Öztürk ise THY'nin başarılarda rekordan rekora koştuğunu vurgularken, desteklerinden dolayı İsviçre Türk toplumuna teşekkür etti.
Öztürk, 2023'te en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını kaydetti.
İftar yemeğine, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Bünyamin Bezci, İletişim Müşaviri Bayram Altuğ, Ticaret Müşaviri Osman Nuri Beyhan, Din İşleri Müşavir Vekili Bilal Yıldız, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Şubesi Başkanı Murat Şahin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şubesi Başkanı Şeref Yıldız, Türk İsviçre Seyahat Acenteleri Birliği (TİSAB) Başkanı Mehmet Göktaş ve İsviçre İslam Toplumu (SİG) Başkanı Abdullah Kasapoğlu da katıldı.
Son Dakika › Güncel › İsviçre'deki Türk STK'lar THY'nin düzenlediği iftarda buluştu - Son Dakika
Urla ve Dikili ilçeleri açıklarında motor arızası yaşayan iki lastik botun sürüklenmesi sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Seferihisar ilçesinde görevlendirilen Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi, bir grup düzensiz göçmeni yakaladı. Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol mevkidaşıyla görüşmesinin ardından Belçika'ya gelerek Brüksel'de düzenlenecek olan 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Bakan Fidan'ın toplantı vesilesiyle diğer mevkidaşlarıyla da ikili temaslarda bulunması bekleniyor.
Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.
Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor. Bolu'da gün boyunca etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. Karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu tarafından Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen iftar organizasyonuna Edirne Valisi Yunus Sezer, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve diğer davetliler katıldı. Programda yapılan konuşmalarda dostluk ve dayanışma vurgusu yapıldı.
Yapay zeka alanında başarılı çalışmalara imza atan NVIDIA, mevcut ekran kartları için yazılım geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. NVIDIA, merakla beklenen GeForce 551.86 sürücü güncellemesini yayınladı. Güncelleme, bazı hataları çözerken aynı zamanda Helldrivers 2 ve Three Kingdoms Zhao Yun oyunları için özelleştirilmiş ayar önerileri sunuyor.
Son günlerde SDN ofisinde çalışanların internet üzerinden yaptıkları alışverişler çeşitlilik gösteriyor. Ofisteki çalışanlar, kişisel ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı ürünler satın alıyor. Alışverişlerde Hepsiburada'nın sunduğu ultra indirimler ve Premium World kart avantajları da etkili oluyor.
Güvenlik araştırmacıları, ChatGPT ve Copilot gibi yapay zeka tabanlı chatbotların yanıtlarını çözerek okunabilir hale getirebildi. İsrail'den gelen uyarılara göre, bu yapay zeka yardımcılarıyla yapılan özel görüşmeler hackerlar tarafından kolayca okunabilir hale getirilebiliyor. Araştırmacılar, saldırganların bir 'Man-in-the-Middle' saldırısıyla kullanıcılar ve chatbot arasındaki iletişimi ele geçirip şifresini çözebildiğini ortaya koydu. Bu durum, yapay zeka tabanlı iletişim hizmetlerinin güvenlik açıklarını ve kullanıcı verilerinin korunması konusunda zorlukları gözler önüne seriyor.
Rockstar Games, GTA 6 için yayınladığı tanıtım fragmanıyla beklentileri arttırdı. Ancak PlayStation 5 Pro'da oyunun 60 FPS oynanamayabileceği iddiası ortaya atıldı. Yeni nesil konsolların gücünden faydalanacak olan GTA 6, büyük bir haritaya sahip olacak ve daha gerçekçi grafiklerle dikkat çekecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?