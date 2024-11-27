İsviçre'den Lübnan'da Ateşkes Destekleri

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İsviçre, Lübnan'da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"İsviçre, Lübnan'da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyor." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, sivillerin çektiği acıların sona ermesinin zamanının geldiği kaydedildi.

Paylaşımda, İsviçre'nin tüm tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayalı anlaşmayı tam olarak uygulamaya çağırısı yapıldı.

İsviçre'nin, tüm tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye ve Orta Doğu'da gerginliği azaltmak için diplomasiye öncelik vermeye çağırısının da yer aldığı paylaşımda, " Gazze'de ateşkes, rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ile insani yardımların ulaştırılmasında artış sağlanması da aynı derecede acil." ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.