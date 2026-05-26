İsviçre, KDC'ye Ebola Yardımı

26.05.2026 20:25
İsviçre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınına DSÖ aracılığıyla 3 milyon franga destek sağladı.

İsviçre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınıyla mücadeleye destek için Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) 3 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 3,8 milyon dolar) tahsis etti.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada KDC'nin, Bundibugyo virüsünün neden olduğu yeni bir Ebola salgınıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı, virüsün yayılmasıyla mücadele için DSÖ'ye toplam 3 milyon İsviçre frangı tahsis ediyor" ifadeleri kullanılarak, KDC yetkililerinin şimdiye kadar 100'ü doğrulanmış 900'den fazla şüpheli vaka ve 10'u doğrulanmış 220 şüpheli ölüm bildirdiği anımsatıldı.

Ülkenin doğusundaki Ituri, Güney Kivu ve Kuzey Kivu illerinin en çok etkilenen bölgeler olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu bölge, silahlı çatışmalarla boğuşuyor ve önemli nüfus yer değiştirmeleri virüsün yayılmasını kolaylaştırarak yardım ulaştırılmasını zorlaştırıyor." ifadelerine yer verildi.

Ebola salgını KDC'de yeniden görüldü

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası öldü.

Kaynak: AA

