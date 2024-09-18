İsviçre, Orta Doğu'da İtidal Çağrısı Yaptı

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İsviçre, Orta Doğu'daki gerginliğin bölgesel tırmanışının önlenmesi için tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerginliğe dair X hesabından açıklama yaptı.

"Dün Lübnan'da meydana gelen (çağrı cihazı) patlamalardan derin endişe duyuyoruz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, bu yaşananların ülkenin ve bölgenin istikrarı ile güvenliğini daha da zayıflatma riski taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm tarafları büyük bir bölgesel tırmanıştan kaçınmak için azami itidal göstermeye çağırıyoruz. Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli ve siviller her zaman korunmalı." değerlendirmesine yer verildi.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.