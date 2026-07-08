İsviçre Penaltılarla Çeyrek Finale Yükseldi

(VANCOUVER) - 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İsviçre, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 tamamlanan maçta Kolombiya'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İsviçre, çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede çeyrek finale yükselen takım penaltı atışları sonucunda belli oldu.

Penaltı atışlarında Kolombiya'ya 4-3 üstünlük sağlayan İsviçre, adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu sonuçla İsviçre çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu. Kolombiya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.