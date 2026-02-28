İsviçre, Saldırılardan Endişeli - Son Dakika
İsviçre, Saldırılardan Endişeli

28.02.2026 13:12
İsviçre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından derin endişe duyuyor ve itidal çağrısı yapıyor.

İsviçre, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "İsviçre, ABD ve İsrail'in İran'a karşı bugün gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası insancıl hukuk da dahil uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesinin talep edildiği paylaşımda, "Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya çağırıyoruz. İsviçre Büyükelçiliği, faaliyetlerine devam ediyor." bilgisi verildi.

Paylaşımda, İsviçre'nin iyi niyet çağrılarının ilgili tarafların hizmetinde olduğu vurgulandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İsviçre, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

13:12
