İsviçre Uçağında Motor Arızası: 6 Yaralı

YENİ DELHİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den İsviçre'nin Zürih kentine gitmeye hazırlanan İsviçre Uluslararası Hava Yolları'na (Swiss) ait yolcu uçağının, motor arızası nedeniyle kalkışı yarıda kesmesi sonucu 6 yolcu yaralandı.
Economic Times'ın haberine göre Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda pazar günü yaşanan olayda, kalkış sırasında motorlardan birinin alev alması üzerine mürettebat uçağı durdurarak acil tahliye başlattı.
