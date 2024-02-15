İtalya, Arnavutluk\'ta göçmen merkezi kurma anlaşmasını onayladı

İtalyan parlamentosu, İtalya'nın Arnavutluk topraklarında iki göçmen merkezi kurmasına olanak sağlayan ve iki ülke arasında geçen yıl imzalanan anlaşmayı onayladı.
Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Afrika'dan artarak gelen göçmenleri caydırma ve ülke genelindeki göçmen merkezleri üzerindeki baskıyı hafifletme hedefiyle Arnavutluk ile 6 Kasım 2023'te imzaladığı ve İtalyan muhalefetinin tepkisini çeken göç mutabakatının parlamentodaki onay süreci tamamlandı.
Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 24 Ocak'ta onayladığı mutabakat, üst kanat Senato'da da bugün oylamaya sunuldu. 205 sandalyeli Senato'da bugün yapılan oylamada, 61'e karşı 93 oyla İtalya-Arnavutluk göç anlaşması onaylandı.
Böylece, İtalya'nın Arnavutluk topraklarında yılda 36 bin kadar düzensiz göçmeni ağırlayacak 2 göçmen merkezi kurmasını öngören anlaşma, İtalyan parlamentosu tarafından kabul edilmiş oldu.
İtalya'da sol muhalefet, insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu anlaşmaya itiraz ederken bazı küçük muhalefet partileri de bu adımın İtalya'ya lojistik ve maliyet açısından yük olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.
Bu arada, Arnavutluk'ta da tartışmalara yol açan anlaşma, son olarak Arnavutluk Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 29 Ocak'ta Arnavutluk Anayasası'na uygun bulunmuştu.
Onay için Arnavutluk Meclisi'ne gönderilen anlaşma, burada da görüşülerek oylanmayı bekliyor.
Tartışmalı göç anlaşması
İtalya Başbakanı Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladığı anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerden bir bölümünün Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleme süresince burada kalmasını öngörüyor.
Anlaşma, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma gemileri tarafından kurtarılan göçmenleri, reşit olmayanları, hamile kadınları ve savunmasız kişileri kapsamıyor.
Anlaşma çerçevesinde İtalya'nın, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Shengjin limanında bir ilk kabul merkezi kurması, Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için bir tesis ve geri gönderme merkezi oluşturması planlanıyor.
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