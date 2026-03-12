İtalya Askerleri Irak'tan Geri Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya Askerleri Irak'tan Geri Dönüyor

12.03.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, Erbil'deki askerlerini güvenlik gerekçesiyle geri çekiyor. Saldırı sonrası önlemler alınıyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Irak'ın Erbil kentindeki üste bulunan İtalyan askerlerinin ülkeye geri dönüşünü organize ettiklerini söyledi.

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı ve İran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krizde, dün akşam Erbil'de İtalyan birliğinin de bulunduğu üssün hedef alınmasının ardından İtalyan askerlerin ülkeye geri dönmesi gündeme geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Senato'da "Bakana sorular" oturumunda yaptığı konuşmada, "Saldırının nasıl gerçekleştiğini ve sorumlularını kesin biçimde belirlemek için gerekli incelemeler devam ediyor. Hükümet, bölgede görev yapan tüm sivil ve askeri personelin güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü ek önlemi almaya hazır." dedi.

İtalya'nın Erbil Başkonsolosluğundaki personel sayısını azaltma sürecinin devam ettiğini belirten Tajani, "Birkaç dakika önce (Savunma Bakanı) Guido Crosetto ile konuştum. Bana geçen hafta 102 askerin tahliye edildiğini ve 75 askerin Ürdün'e transfer edildiğini bildirdi. Şu anda 101 asker kaldı ve onların geri dönüşünü organize ediyoruz." diye konuştu.

Tajani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile kısa süre önce telefonda konuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu ciddi olay karşısında bana tam dayanışma ifade etti. Ayrıca Kürt yetkililerin askerlerimizin güvenliği için kararlı olduklarını ve saldırının sorumlularının belirlenmesi için azami işbirliği yapacaklarını teyit etti."

Barzani ile görüşmesine dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım da yapan Tajani, "Barzani'ye, Erbil'deki Konsolosluğumuza, personelimizin bir kısmının geri dönüşünü kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, verdiği destek için teşekkür ettim. İran sınırındaki gerilimlere rağmen, Kürt bölgesel hükümetinin dengeli tutumunu takdirle karşıladım. Bu aşamada, daha fazla tırmanmayı önlemek için ihtiyatlı ve itidalli davranmak şarttır." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Savunma Bakanı Crosetto da TG1 kanalına verdiği demeçte, Erbil'deki üste bulunan askerlerden yaralanan olmadığını söyledi.

Erbil'deki üste görevli İtalyan askerlerinin geri dönüşünün zaten planlandığını belirten Crosetto, "Bu kolay değil, çünkü uçak göndermek mümkün değil, bu yüzden kara yoluyla, muhtemelen Türkiye üzerinden yapılmalı." dedi.

Crosetto, askerleri çekmenin "geçici" bir tedbir olduğunu dile getirdi.

Bakan Crosetto, Erbil'deki üste ABD askerlerinin de olduğuna işaret ederek, dün akşam yapılan saldırının "kasıtlı" olduğunu vurguladı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kente düzenlenen saldırılara ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi. Dronla yapılan tüm saldırılar püskürtüldü ve can kaybı olmadı. Sadece hasar oluştu." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya da saldırıyı şiddetle kınamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İtalya, Erbil, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Askerleri Irak'tan Geri Dönüyor - Son Dakika

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP’den istifa etti Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
Maçtan önce ’’Hoş geldin’’ diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
19:12
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:20
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 20:31:50. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya Askerleri Irak'tan Geri Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.