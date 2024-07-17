İtalya Başbakan Yardımcısı: Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyoruz - Son Dakika
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İtalya Başbakan Yardımcısı: Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin Akdeniz'de stratejik bir ortak olduğunu ve İtalya'nın Türkiye ile işbirliğini her sektörde güçlendirmek istediğini belirtti. Tajani, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptığı sırada Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

17.07.2024 11:47
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin Akdeniz'de stratejik bir ortak olduğunu ve İtalya'nın Türkiye ile işbirliğini her sektörde güçlendirmek istediğini belirtti.

İtalya'da dış ticaretten sorumlu bakan olması sebebiyle G7 Dönem Başkanı olarak Reggio Calabria kentinde dün başlayan G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan Tajani, bu vesileyle ikili görüşmelerde de bulunuyor.

Tajani, toplantıya davet ettikleri ülkeler arasında yer alan Türkiye'den Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmesinin ardından X platformundaki hesabından bir paylaşım yaptı.

Tajani paylaşımında, "Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, İtalya'nın ekonomik konulardan başlayarak her sektörde işbirliğini güçlendirmek istediğine dair güvence verdim." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat da X hesabından G7 Ticaret Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan Tajani ile görüşmesine ilişkin paylaşımında, "G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak köklü bir işbirliğine sahip olduğumuz İtalya ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye önem veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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