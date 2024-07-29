İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Ticaret ve İşbirliği Konularını Görüştü - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Ticaret ve İşbirliği Konularını Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ticaret ve işbirliği konularını görüşmek üzere Pekin'de bir araya geldi. Meloni, dengeli ticari ilişkilerin önemine vurgu yaparak, Çin ile yeni işbirliği yolları aranmasının amaçlandığını belirtti. İki lider, 'tarihi İpek Yolu ruhuyla' ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

29.07.2024 15:53
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ticaret ve işbirliği konularını görüştüğü bildirildi.

İtalyan ANSA haber ajansına göre, Meloni, 5 günlük Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de Şi ile bir araya geldi.

Meloni, "dengeli ticari ilişkilerin" önemine işaret ederek, "İtalya, ticarette olabildiğince dengeli ilişkilerin oluşturulmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Pekin'e ziyareti kapsamında çalışmalarını artırma hedefiyle Çin hükümetiyle imzaladıkları 3 yıllık eylem planıyla yeni işbirliği yolları ve dengeli ticaret ilişkilerinin aranmasının amaçlandığını vurgulayan Meloni, Çin'in uluslararası barış, güvenlik ve serbest ticareti sağlama konusunda önemli rolü olduğunu belirtti.

"İki ülkenin 'tarihi İpek Yolu ruhuyla' ilişkileri geliştirmesi gerekir"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de X sosyal medya hesabından, Çin'i ziyaret eden Meloni'nin, Şi ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Hua, dünyada "hızla meydana gelen değişimler karşısında dayanışmanın ülkelerin beraber gelişmesini sağlayacağını" kaydederek, Çin ve İtalya'nın "tarihi İpek Yolu ruhuyla" ikili ilişkileri geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Meloni, 2022'de hükümetin başına geçmesinden bu yana Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmüş, Çin ile işbirliğini "yeniden başlatmak" üzere 3 yıllık eylem planına imza attıklarını belirtmişti.

Başbakan Meloni, 5 gün sürecek ziyaretini, "ikili işbirliğini canlandırma isteklerinin göstergesi" olarak nitelemişti.

İtalya, "Kuşak ve Yol Girişimi"nde yer alan tek G7 ülkesiydi

İtalya, Mart 2019'da imzalanan mutabakat zaptıyla Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahındaki Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan "Kuşak ve Yol Girişimi"ne dahil olan ilk ve tek G7 üyesi ülke olmuştu.

Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni, seçimlerden önceki kampanya döneminde, İtalya'nın "Kuşak ve Yol Girişimi"nde olmasını "hata" olarak nitelemişti.

İtalya, "beklediğini alamadığı" gerekçesiyle Aralık 2023'te girişimden çekilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Ticaret ve İşbirliği Konularını Görüştü - Son Dakika

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