İtalya Başbakanı Meloni, AB\'den göç politikalarının güncellenmesini istedi

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'den İtalya'nın göç alanındaki AB politikalarının uygulanmasına yönelik güncelleme yapılmasını gündeme almasını istedi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Michel'in telefon görüşmesi yaptığı, görüşmenin merkezinde özellikle 2024-2029 AB Stratejik Gündemi'nin tanımı ile güvenlik ve savunma konularının, göç konusuna yönelik yeni Avrupa yaklaşımının onaylanmasının ve Avrupa endüstrisinin stratejik özerkliği ile rekabetinin güçlendirilmesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Başbakan Meloni, İtalya'nın göç alanındaki AB politikalarının uygulanmasına ilişkin güncellemenin 27-28 Haziran'da yapılacak Avrupa Konseyi gündemine alınması yönündeki talebini teyit etti." ifadesi kullanıldı.