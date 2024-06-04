İtalya Başbakanı Meloni, AB'den göç politikalarının güncellenmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya Başbakanı Meloni, AB'den göç politikalarının güncellenmesini istedi

İtalya Başbakanı Meloni, AB\'den göç politikalarının güncellenmesini istedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'den İtalya'nın göç alanındaki AB politikalarının güncellenmesini talep etti. Meloni ve Michel arasında yapılan telefon görüşmesinde, 2024-2029 AB Stratejik Gündemi, güvenlik ve savunma konuları, yeni Avrupa yaklaşımı ve Avrupa endüstrisinin stratejik özerkliği ile rekabetin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı. Başbakan Meloni, güncellemenin 27-28 Haziran'da yapılacak Avrupa Konseyi gündemine alınması talebini teyit etti.

04.06.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'den İtalya'nın göç alanındaki AB politikalarının uygulanmasına yönelik güncelleme yapılmasını gündeme almasını istedi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Michel'in telefon görüşmesi yaptığı, görüşmenin merkezinde özellikle 2024-2029 AB Stratejik Gündemi'nin tanımı ile güvenlik ve savunma konularının, göç konusuna yönelik yeni Avrupa yaklaşımının onaylanmasının ve Avrupa endüstrisinin stratejik özerkliği ile rekabetinin güçlendirilmesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Başbakan Meloni, İtalya'nın göç alanındaki AB politikalarının uygulanmasına ilişkin güncellemenin 27-28 Haziran'da yapılacak Avrupa Konseyi gündemine alınması yönündeki talebini teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Charles Michel, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Giorgia Meloni, İtalya, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Meloni, AB'den göç politikalarının güncellenmesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM’nin iptal kararlarına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'nin iptal kararlarına ilk tepki
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:54 Almanya’yı sel vurdu, Tuna Nehri taştı: 5 ölü Almanya'yı sel vurdu, Tuna Nehri taştı: 5 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 20:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Meloni, AB'den göç politikalarının güncellenmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement