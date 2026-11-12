İtalya Başbakanı Meloni, Dublin'de Ukrayna'da format çokluğunu dile getirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna konusunda çok fazla müzakere formatı olduğunu söyledi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne katılan Meloni, zirveye girişi sırasında İtalyan basın mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, Ukrayna konusunda çok sayıda müzakere formatı olduğunu belirterek, "İtalya olarak, katılımımızın talep edildiği tüm formatlarda bugüne kadar her zaman yer aldık. Bunu olumlu bir katkı sunma arzusuyla yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ancak İtalya'nın şu veya bu müzakere formatında yer alması ya da almaması, bu konuyu ele alan çok fazla sayıda format bulunduğuna ilişkin değerlendirmemizi değiştirmiyor." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, Ukrayna konusunda AB müzakerecisi olması ihtimaline ilişkin de konuşan Meloni, "Antonio Costa'nın bu görevi üstlenmesine benim herhangi bir itirazım olmaz ancak AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinin nasıl temsil edileceği meselesi var. İngiltere ve Norveç bu ülkelerden ikisi. Fakat bu konuda da bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Giorgia Meloni, ülkesinde dün ve bugün okullara yönelik asılsız bomba ihbarlarına ilişkin sabah saatlerinde muhalefet partilerinin liderleriyle yaptığı görüşmeyi de "samimi ve verimli" olarak nitelendirdi.

Bu arada, Meloni AST Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, İtalya, İngiltere ve Japonya'nın Aralık 2022'de duyurduğu ve o tarihten bu yana üzerinde çalıştıkları "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli 6. nesil savaş uçağı projesindeki işbirliği başta olmak üzere ilişkileri güçlendirme arzusunu ele aldıkları belirtildi.