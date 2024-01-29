İtalya Başbakanı Meloni, İtalya-Afrika Zirvesi\'nin başarılı olduğunu belirtti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün düzenledikleri İtalya- Afrika Zirvesi'nin hedeflenen amaçlarına ulaştığını belirterek, ilişkilerde yeni bir dönemi açma konusunda başlangıç olduğunu söyledi.

Meloni, Roma'da ev sahipliği yaptığı "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" zirvesinin kapanış konuşmasında, değerlendirmelerde bulundu.

Zirveye katkıda bulunanlara teşekkür eden Başbakan Meloni, "Bu zirvenin hedeflenen; İtalya ile Afrika ülkeleri arasında diyaloğu paylaşmak, fikir alışverişi yapmak gibi amaçlarına ulaştığına inanıyorum. Zirvenin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası bu iş, sadece bir başlangıç. Önümüzde çok uzun bir iş var ama bugünkü çalışmayı yeniden başlangıç olarak görüyorum." dedi.

Meloni, zirvenin açılışında bahsettiği ve gün boyu konuşulan Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi "Mattei Planı"nın kapalı bir kutu değil, Afrika ülkeleriyle paylaşılacak bir fikir olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı, "Mattei Plan"ı kapsamında pilot bazı projeler için gelecek birkaç hafta içinde keşif misyonu başlatacakları bilgisini de paylaştı.

Meloni, bugünkü zirvede birçok temas noktası bulduklarını dile getirerek ekonomik işbirliğinden güvenlik ve göçe kadar pek çok alanda saygı ve güven temelinde çalışabileceklerini kaydetti.

Afrika'nın, İtalya'nın stratejik önceliği olarak kalmaya devam edeceğini belirten Meloni, "Bugün eşitler arasında işbirliğine dayalı yeni bir sayfa yazdık." diye konuştu.

Başbakan Meloni, zirvenin açılışında ise İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi olan ve adını 1962'de bir uçak kazasında ölen İtalyan iş insanı Enrico Mattei'den alan "Mattei Planı"nın detaylarını paylaşmıştı. ???????Meloni, eğitim-öğretim, sağlık, tarım, su ve enerji alanlarındaki projelerin tamamını içeren "Mattei Planı"nın 5,5 milyar avroluk kaynakla başlayacağını açıklamıştı.