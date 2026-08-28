İtalya'da 9 Kentte Kırmızı Alarm

İtalya'da yaz başından bu yana etkili olan beşinci sıcak hava dalgası nedeniyle bugün için 9 kentte "kırmızı alarm" verildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin orta ve güney bölgelerinde hafta başından bu yana yeni bir sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı da yaz başından beri görülen beşinci sıcak hava dalgasının olumsuz etkilerine karşı halkı uyarmak için yüksek risk altındaki bazı yerleri "kırmızı" kategoriye aldı.

Buna göre, ülkenin orta ve güney bölgelerindeki Bari, Cagliari, Campobasso, Katanya, Latina, Messina, Palermo, Roma ve Reggio Calabria olmak üzere 9 kentte "kırmızı alarm" verildi.

Sağlık Bakanlığı, internet sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisini yinelerken, özellikle yaşlıların, çocukların ve hastaların günün en sıcak olduğu 11.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.

Aşırı sıcak hava, başkent Roma'yı gezmeye gelen turistlere ve kent sakinlerine de zor anlar yaşattı.

Özellikle kentin ünlü turistik mekanlarını görmek isteyen ziyaretçilerin, güneşten korunmak için şemsiye ve taşınabilir vantilatörler kullandığı ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturduğu görüldü.

Diğer yandan, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nın farklı noktalarında çıkan orman yangınlarını da söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Palermo kenti yakınlarındaki Gulino Dağı eteklerinde dün başlayan yangına 2 helikopterle havadan müdahale edilerek, alevler kontrol altına alınmaya çalışıldı.