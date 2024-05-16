İtalya'da sağ koalisyon iktidarının parçası olan Lig Partisi, AB bayrağı zorunluluğunu kaldırmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının parçası olan Lig Partisi, AB bayrağı zorunluluğunu kaldırmak istiyor

İtalya\'da sağ koalisyon iktidarının parçası olan Lig Partisi, AB bayrağı zorunluluğunu kaldırmak istiyor

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının parçası olan aşırı sağcı Lig Partisi'nden senatör Claudio Borghi, Avrupa Birliği (AB) bayrağının kamu binalarının içinde ve dışında asılması zorunluluğu getiren yasanın kaldırılması için teklif verdiklerini bildirdi.

16.05.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının parçası olan aşırı sağcı Lig Partisi'nden senatör Claudio Borghi, Avrupa Birliği (AB) bayrağının kamu binalarının içinde ve dışında asılması zorunluluğu getiren yasanın kaldırılması için teklif verdiklerini bildirdi.

Avrupa siyasetinin geleceğinin şekilleneceği 6-9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde İtalya'daki sağ iktidar ortağı Lig Partisi'nden ilginç bir kanun teklifi geldi.

Lig'in Toskana Bölgesi Senatörü Claudio Borghi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği bayrağının kamu binalarının içinde ve dışında bulundurulması zorunluluğunu getiren yasanın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi ilgili ofislere teslim edildi. Sadece tek bir İtalyan bayrağı var. Onun yanında bölge bayrakları olmalı." ifadelerini kullandı.

Gelecek ay yapılacak AP seçimlerinde de aday olan Senatör Borghi'ye sosyal medyadan pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, X platformundan Borghi'ye yanıt vererek, "Borghi, Avrupa bayrağını kamu binalarından kaldırmak istiyor. Bu beni şaşırtmadı. Avro'dan çıkmak isteyenlerle aynı kişiler. Eğer Avrupa'dan bu kadar tiksiniyorlarsa, Avrupa'dan işletmeler ve aileler için gelecek 200 milyar avroluk (Kovid-19 pandemisi sonrası toparlanma fonu) fondan da vazgeçsinler. Bakalım İtalyanlar bunun hakkında ne düşünecek." ifadelerini kullandı.

Borghi ise Nardella'ya karşılık, bu fondan gelen paranın borç olduğunu savundu.

Kendisine gelen diğer tepkiler üzerine, Almanya Meclisi'nin (Bundestag), Portekiz Parlamentosu'nun, Avusturya Parlamentosu'nun fotoğraflarını paylaşan Borghi, buralarda AB Bayrağı olmadığına dikkati çekti.

Borghi, Almanya'da kamu kurumları için AB bayrağı zorunluluğu olmadığını ama İtalya'da 1998'den bu yana böyle bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Claudio Borghi, İtalya, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da sağ koalisyon iktidarının parçası olan Lig Partisi, AB bayrağı zorunluluğunu kaldırmak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:35:04. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da sağ koalisyon iktidarının parçası olan Lig Partisi, AB bayrağı zorunluluğunu kaldırmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement