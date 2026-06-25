İtalya'da Aşırı Sıcaklar 5 Can Aldı - Son Dakika
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İtalya'da Aşırı Sıcaklar 5 Can Aldı

25.06.2026 21:16
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İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

Ülke genelinde yaklaşık bir haftadır süren Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası, ölümlere ve günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde aşırı sıcaklarda fenalaşarak yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Orazio Schillaci başkanlığında bugün teknik komite, aşırı sıcaklara yönelik alınabilecek önlemleri görüşürken, Bakanlık, bugün 17 kent için ilan ettiği "kırmızı alarm" durumunu yarın için 18 kent olarak güncelledi.

Buna göre, Bakanlık günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı alarm" seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo ve Bari'ye ek olarak Cenova'yı da yarın için bu kapsama aldı.

Bu arada İtalya'nın önde gelen müzelerinden Floransa kentindeki Uffizi Galerisi'nin dün havalandırma sisteminde yaşanan arıza sebebiyle durdurulan bilet satışlarının en az 28 Haziran'a kadar yapılamayacağı belirtildi.

Kuzeydeki Verona kentinde, turistlerin uğrak mekanı Juliet'in Evi'nde de 2 katın sıcak hava ve yoğunluk sebebiyle yarından itibaren ziyarete kapatılacağı bildirildi.

Sıcaklık nedeniyle güneydeki Palermo kentindeki adliyede de duruşmalara ara verildiği ifade edildi.

Günlerdir "kırmızı alarm" verilen kentlerden Milano'da da sıcak havanın günlük yaşamı olumsuz etkilediği görüldü.

Milano'da şehir merkezindeki Duomo Katedrali önünde gezinen turistlerin güneşten korunmak için şemsiye ve minik el vantilatörleri taşıdığı ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturduğu görüldü.

Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nde de sıcak hava nedeniyle acile başvuranların sayısında yüzde 20'lik bir artış yaşandığı basına yansıdı.

Aşırı sıcakların, gelecek hafta sonu zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Aşırı Sıcaklar 5 Can Aldı - Son Dakika

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