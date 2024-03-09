İtalya'da Binlerce Kişi Gazze İçin Barış Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'da Binlerce Kişi Gazze İçin Barış Yürüyüşü Düzenledi

İtalya'da farklı sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikaların girişimiyle düzenlenen geniş katılımlı barış yürüyüşünde Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı. Yürüyüşte aynı zamanda İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ve Filistinlilere destek ve dayanışma belirtildi.

09.03.2024 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da farklı sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikaların girişimiyle düzenlenen geniş katılımlı barış yürüyüşünde Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı.

Başkent Roma'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı büyük "barış" yürüyüşü, Repubblica Meydanı'ndan başladı ve Fori Imperiali Bulvarı'na kadar sürdü.

Dünyadaki savaşlar ve silahlanmanın protesto edildiği yürüyüşte aynı zamanda İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ve Filistinlilere destek ve dayanışma belirtildi.

Çok sayıda Filistin bayrağı ile üzerinde "barış" yazan bayrağın yer aldığı yürüyüşte, "Ateşkes", "Gazze'de savaş dursun" ve "Gazze'de soykırım dursun" yazılı döviz ve pankartlar açıldı. Yürüyüş sırasında bazı göstericiler sık sık "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Farklı STK'lerin ve sendikaların organize ettiği yürüyüşe, bazı sol tandanslı siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Yürüyüşe ülkenin dört bir yanındaki şubeleriyle katılan en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini, burada yaptığı açıklamada, "Ateşkes istemek, savunmasız Filistinlilere yönelik bu katliamı durdurmak ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istemek için buradayız." dedi.

Yürüyüşe katılmak üzere Roma'ya Lucca kentinden gelen ve "Filistin'e özgürlük" pankartı taşıyan Andrea isimli gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'e, özellikle de Filistinlilere desteğimi göstermek için buradayım. Açıkçası Filistin'in artık, tamamıyla tanınan bir devlet olmasının zamanı geldiğine inanıyorum." diye konuştu.

Bu çatışmanın sona erme zamanının çoktan geldiğini ifade eden Andrea, "Derhal ateşkes olmalı. Bu, sanırım şu anda en acil konu. Çünkü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin durumunun gerçekten basit bir acil durum, felaket, trajedi değil, soykırım haline geldiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'da eğitimini sürdüren Nur isimli Faslı öğrenci de "Filistin halkı için, onlar için mücadele etmek için buradayız. Onların seslerini burada, İtalya'da duyurmayı umuyorum. Bu gösteri daha çok barışla ilgili. Elbette biz barış istiyoruz ama tabii ki Filistin'in tüm topraklarının geri verilmesini de istiyoruz." yorumunu yaptı.

Arwa isimli öğrenci ise Filistin'in özgür olması ve işgal edilen topraklarının da geri verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu arada, ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde de bugün bir kez daha Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Ayrıca göstericiler, İsrail'in İtalya'dan iadesini istediği 37 yaşındaki Filistinli Anan Yaeesh'in iade talebinin reddedilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, İtalya, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Binlerce Kişi Gazze İçin Barış Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İBB Başkanı İmamoğlu: Birçok isimden daha az izin kullandım
    21:28 İBB Başkanı İmamoğlu: Birçok isimden daha az izin kullandım

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca az izin kullandığını ve Atom Karınca gibi çalıştığını söyledi. İmamoğlu, ayrıca Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın önümüzdeki yılın ortalarında hizmete açılacağını belirtti.

  • Afyonkarahisar Dinar'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
    21:27 Afyonkarahisar Dinar'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

  • Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
    21:23 Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

    Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İ.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü İ.K. ile yanındaki S.K. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında tartışma Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında tartışma
17:05 Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:33 Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 21:32:52. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da Binlerce Kişi Gazze İçin Barış Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement