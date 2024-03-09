İtalya'da Binlerce Kişi Gazze İçin Barış Yürüyüşü Düzenledi

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İtalya'da farklı sivil toplum kuruluşları (STK) ve sendikaların girişimiyle düzenlenen geniş katılımlı barış yürüyüşünde Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı.

Başkent Roma'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı büyük "barış" yürüyüşü, Repubblica Meydanı'ndan başladı ve Fori Imperiali Bulvarı'na kadar sürdü.

Dünyadaki savaşlar ve silahlanmanın protesto edildiği yürüyüşte aynı zamanda İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ve Filistinlilere destek ve dayanışma belirtildi.

Çok sayıda Filistin bayrağı ile üzerinde "barış" yazan bayrağın yer aldığı yürüyüşte, "Ateşkes", "Gazze'de savaş dursun" ve "Gazze'de soykırım dursun" yazılı döviz ve pankartlar açıldı. Yürüyüş sırasında bazı göstericiler sık sık "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Farklı STK'lerin ve sendikaların organize ettiği yürüyüşe, bazı sol tandanslı siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Yürüyüşe ülkenin dört bir yanındaki şubeleriyle katılan en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini, burada yaptığı açıklamada, "Ateşkes istemek, savunmasız Filistinlilere yönelik bu katliamı durdurmak ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istemek için buradayız." dedi.

Yürüyüşe katılmak üzere Roma'ya Lucca kentinden gelen ve "Filistin'e özgürlük" pankartı taşıyan Andrea isimli gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'e, özellikle de Filistinlilere desteğimi göstermek için buradayım. Açıkçası Filistin'in artık, tamamıyla tanınan bir devlet olmasının zamanı geldiğine inanıyorum." diye konuştu.

Bu çatışmanın sona erme zamanının çoktan geldiğini ifade eden Andrea, "Derhal ateşkes olmalı. Bu, sanırım şu anda en acil konu. Çünkü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin durumunun gerçekten basit bir acil durum, felaket, trajedi değil, soykırım haline geldiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'da eğitimini sürdüren Nur isimli Faslı öğrenci de "Filistin halkı için, onlar için mücadele etmek için buradayız. Onların seslerini burada, İtalya'da duyurmayı umuyorum. Bu gösteri daha çok barışla ilgili. Elbette biz barış istiyoruz ama tabii ki Filistin'in tüm topraklarının geri verilmesini de istiyoruz." yorumunu yaptı.

Arwa isimli öğrenci ise Filistin'in özgür olması ve işgal edilen topraklarının da geri verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu arada, ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde de bugün bir kez daha Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Ayrıca göstericiler, İsrail'in İtalya'dan iadesini istediği 37 yaşındaki Filistinli Anan Yaeesh'in iade talebinin reddedilmesi gerektiğini savundu.