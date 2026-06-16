İtalya'da Demiryolu Sabotajına Operasyon - Son Dakika
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İtalya'da Demiryolu Sabotajına Operasyon

16.06.2026 16:53
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İtalya'da şubat ayında demir yolu sabotajlarıyla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da şubat ayında bazı demir yolu hatlarına gerçekleştirilen sabotaj girişimlerini düzenlediklerinden şüphelenilen anarşist gruba yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının şubat ayında yüksek hızlı tren hatlarına şubat ayında düzenlenen sabotaj girişimlerine yönelik başlattığı soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin, terörizm ve demokratik düzeni yıkma amacıyla şiddet eylemleri gerçekleştirmek için organize suç örgütü kurmakla suçlandığı belirtildi.

Gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'sine ayrıca 14 Şubat'ta Roma'daki hızlı tren ağında 455 bin avroya mal olan maddi hasarın faili olmak suçlamasının yöneltildiği ifade edildi.

Ülkede, son yıllarda demir yollarında çok sayıda aksaklık yaşanırken, bunlardan bazılarının sabotaj ve kundaklama girişimi neticesinde olduğu basına yansımıştı.

Bu hadiseler sebebiyle tren seferlerinde ciddi aksaklıklar ve uzun süreli gecikmeler yaşanmıştı.

İtalya'nın Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptığı şubat ayında özellikle ülkenin kuzey-güney aksında uzanan bazı hatlarda sabotaj girişimleri gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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