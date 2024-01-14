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İtalya'da düğün sırasında zemin çöktü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika
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İtalya'da düğün sırasında zemin çöktü, 35 kişi yaralandı

İtalya'nın Pistoia kentinde düzenlenen bir düğünde zemin çökmesi sonucu 35 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği eski manastırda davetliler dans ederken zemin çöktü ve insanlar 4 metre aşağıya düştü. Yaralılar arasında yeni evli çift de bulunuyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İtalya\'da düğün sırasında zemin çöktü, 35 kişi yaralandı
14.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:29
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İtalya'nın Pistoia kentinde düğün sırasında zeminin çökmesi neticesinde 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Pistoia kentinde etkinlik yeri olarak kullanılan eski bir manastırda, dün akşam düzenlenen düğün sırasında zeminin çöktüğü belirtildi.

Olayın davetlilerin dans ettiği sırada yaşandığı ve insanların 4 metre kadar aşağıya düştüğü ifade edildi.

Çökme nedeniyle betonarme bina içinde 3 metre çapında bir boşluk oluştuğu kaydedildi.

Olayda 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılanlar arasında yeni evli çiftin de bulunduğu aktarıldı.

Savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.

Pistoia Belediye Başkanı Alessandro Tomasi, mekan sahiplerinin dün gece olay yerine gelerek güvenlik güçlerine bilgi verdiğini, kimsenin hayati tehlikesinin olmamasının içlerini rahatlattığını ifade etti.

Kaynak: AA
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