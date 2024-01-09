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İtalya'da Faşist Selamı Tartışması - Son Dakika
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İtalya'da Faşist Selamı Tartışması

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen bir anma etkinliğinde, faşist dönemdeki şekilde selam verilmesi tartışmalara yol açtı. Ülkede, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde kurulan ultra sağcı faşist çizgideki İtalyan Sosyal Hareketi'ne (MSI) mensup üç militanın öldürülmesi dolayısıyla yapılan etkinlikte, yüzlerce kişi faşist selamı verdi. Görüntüler, muhalefet partileri ve pek çok kişinin tepkisini çekti. Muhalefet, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri ve Başbakan Giorgia Meloni'ye tutum alma çağrısı yaptı.

İtalya\'da Faşist Selamı Tartışması
09.01.2024 - 20:08,
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İtalya'nın başkenti Roma'da, geçen pazar günü düzenlenen bir anma etkinliğinde, ülkede faşist dönemdeki şekilde selam verilmesi tartışmalara yol açtı.

Ülkede, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde kurulan ultra sağcı faşist çizgideki İtalyan Sosyal Hareketi'ne (MSI) mensup üç militanın 46 yıl önce öldürülmesi dolayısıyla Roma'da 7 Ocak Pazar günü MSI'nin eski genel merkezi önündeki etkinlik, kamuoyunda infial yarattı.

Başkentin Tuscolana semtindeki Acca Larenzia Caddesi'nde öldürülen üç militanın anıldığı etkinlikte, yüzlerce kişinin "Burada" diyerek, "Roma veya Nazi selamı" olarak da bilinen sağ elin dikine yatay biçimde kaldırılmasıyla verilen selamlamayı yapması ve bu anların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesi gündem oldu. Görüntüler, muhalefetteki sol partiler ve pek çok kişinin tepkisini çekti.

Muhalefet partileri, İtalya'nın faşist dönemine ilişkin sempatisini gizlemeyen, bununla beraber daha önce yaptığı "faşizm döneminin tarihte kaldığı" açıklamalarıyla partisinin bu dönemle ilişkisine mesafe koymaya çalışan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri ve Başbakan Giorgia Meloni'ye bu son olaya ilişkin tutum alma çağrısı yaptı.

Ana muhalefet Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, X platformunda, "Tiyatro'da 'Yaşasın antifaşist İtalya' diye bağırırsanız kimliğiniz hemen tespit ediliyor, ama neofaşist bir mitinge katılıp, Roma selamı verirseniz bir şey yapılmıyor. (İçişleri Bakanı Matteo) Piantedosi bunun nasıl yaşandığını açıklamalı. Bu arada Meloni'nin söyleyecek bir şeyi yok mu?" ifadelerini kullandı.

Schlein'ın, konuyu yarın parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde İçişleri Bakanı Piantedosi'ye sorarak gündeme getireceği basına yansıdı.

Muhalefetteki Eylem Partisi (Az) lideri Carlo Calenda da X platformunda, "Bu, Avrupa demokrasisinde kabul edilemez bir utançtır." yorumunu yaptı.

Ülkede sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı aşırı sağcı FdI kurucularından Senato Başkanı Ignazio La Russa ise Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, partisinin bu anma etkinliğiyle ve faşist selamlamayla bir ilgisinin olmadığını dile getirirken, bununla beraber bu selamlama biçimi gibi bazı hareketlere ilişkin değerlendirmelerde "belirsizlikler" olduğunu savundu.

İtalya'da Eylül 2022'deki genel seçimleri kazanarak aynı yıl ekim ayında iktidara gelen Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI'nin köklerinin MSI'ye dayandığı ve FdI'nin logosundaki "alev" figürünün MSI'den geldiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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