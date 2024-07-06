İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

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İtalya'nın başkenti Roma'da Filistin'e ve Filistinlilere destek ve dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

Başkentin işlek meydanlarından Repubblica'da sıcak havaya rağmen toplanan çok sayıda kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve Batı'nın İsrail'i durdurmamasını protesto etti.

Protestocular, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla soykırım yaptığını belirterek, tepki gösterdi.

Yürüyüşte ayrıca İtalya'da yaşayan ve Filistin'e destek verdikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan Anan Yaeesh ve Mansour Doghmosh'un direnişlerine destek verilip, serbest bırakılmaları talep edildi.

Yürüyüş sırasında göstericiler açtıkları Filistin bayrakları ve taşıdıkları Filistin'e destek belirten döviz ve pankartlarla Filistinlilere dayanışmalarını da gösterdi.

Protestocular, sık sık "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Filistin'e destek kortejine katılan İtalyan Michela, "Filistin için artık özgürlük istiyorum, siyonist bir devlet olan İsrail tarafından yürütülen etnik temizliğin son bulmasını istiyorum. Tüm Filistin halkıyla ve bu soykırımın görmezden gelindiğine inanan herkesle dayanışma göstermek için buradayım. Herkesin gözleri önünde olup bitenlere karşı, Batı dünyasında ve tüm uluslararası düzeyde büyük bir ikiyüzlülük var. " diye konuştu.

İtalya Temsilciler Meclisi'nin hafta içinde Filistin'in devlet olarak tanınması kararına ilişkin önergeyi reddettiği hatırlatılan Michela, "Bu beni şaşırtmadı. Ne yazık ki bu beni şaşırtmadı." dedi.

Lorenzo da "Yürüyüşe geldim çünkü Filistin'de yaşananlar utanç verici. Özellikle İtalyan basınının aktardığı haliyle daha da utanç verici. Tamamen yanlış bir anlatım. Buradayım çünkü barbarca katledilen bir halkla dayanışma göstermek için burada olmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bugün halen bunların yaşanıyor olmasının adil olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkent Roma'nın yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da Filistin'e destek gösterisi yapıldı.