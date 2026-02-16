İtalya'da Göçmenin Vurulması Olayı Tartışmalara Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İtalya'da Göçmenin Vurulması Olayı Tartışmalara Sebep Oldu

16.02.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Verona'da güvenlik görevlisi tarafından vurulan göçmenin görüntüsü sosyal medyada infiale yol açtı.

İtalya'da 2024'te güvenlik görevlisi tarafından vurulan Malili bir göçmenin hayatını kaybettiği anlara ilişkin sosyal medya platformunda paylaşılan bir görüntü infiale yol açtı.

Ülkenin kuzeyindeki Verona kentinde 20 Ekim 2024'te bir güvenlik görevlisinin, Moussa Diarra isimli 26 yaşındaki göçmeni vurmasına ilişkin soruşturma süreci devam ederken, muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) Partisi Senatörü Ilaria Cucchi, sosyal medyadan olay anına ilişkin paylaştığı görüntüyle hadiseyi yeniden gündeme taşıdı.

Cucchi'nin sosyal medya hesabından 14 Şubat'ta paylaştığı bir kısmı karartılmış görüntüde, yerde vurulduğu için can çekişen bir kişi ve hemen yanında ambulans çağıran güvenlik görevlisi görülüyor.

Basında çıkan haberlerde, göçmenin elinde bıçak olması sebebiyle güvenlik görevlisinin kendisine ateş ettiği belirtilirken, Senatör Cucchi ise yaptığı paylaşımın altına, Diarra'nın elindeki aletin bir sofra takımı bıçağı olduğunu yazdı.

Cucchi, olay anında, Diarra'nın sırt çantasındaki çatal-bıçakla kendince güvenlik görevlisini tehdit etmeye kalkıştığını, buna karşılık güvenlik görevlisinin elektroşok cihazları ya da kalkan yerine doğrudan Diarra'ya silahla ateş açmayı tercih ettiğini belirterek "Onu kovaladılar. Üç el ateş ettiler hepsi göğüs hizasından." ifadelerini kullandı.

Cucchi ayrıca, olaydan önce Diarra'nın, İtalyan bürokrasisinin kendisine yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle psikiyatrik bir krizin pençesinde, oturma iznini yenilemek için beklediğini ve derdinin Mali'deki ailesine destek olabilmek olduğunun altını çizdi.

Olayın ardından göç karşıtlığıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin, "Diarra'nın eksikliğinin hissedilmeyeceğini" söylediğini hatırlatan Cucchi, "Burası (ABD) Minneapolis değil, Verona. Salvini de (ABD Başkanı Donald) Trump değil." yorumunu yaptı.

Diarra'nın ailesi, güvenlik görevlisinin yargılanmasını bekliyor

İtalyan basınının "şoke edici görüntü" olarak tanımladığı video, Diarra'yı vuran güvenlik görevlisine ilişkin soruşturma sürecinin son safhasında gündeme geldi ve tartışmalara yol açtı.

Cucchi'nin paylaştığı görüntü dolayısıyla pek çok sosyal medya kullanıcısı da güvenlik görevlilerinin neden bir göçmeni, silahla vurarak durdurduğunu sorgulamasına ve tepki göstermesine neden oldu.

Verona Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı güvenlik görevlisi lehine meşru müdafaa kapsamında değerlendirerek, memurun görevden alınmasını ve soruşturmanın dava açılmadan tamamlanması talebinde bulunurken, Diarra'nın yakınları bu talebe itiraz etti. Diarra'nın ailesi, paylaşılan bu videonun, yargılamanın yapılması gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Diğer yandan, Diarra'yı vuran güvenlik görevlisinin avukatı Matteo Fiorio ise olay anının, bu görüntüyle yeniden kurgulanmaya çalışıldığını ve ciddi yanlışlık olduğunu savundu.

Salvini'nin aşırı sağcı Lig Partisi de sosyal medya mecralarından Senatör Cucchi'ye hitaben, "Güvenlik güçleri saygı, minnet ve takdiri hak ediyor, hakaret ve ders değil." paylaşımında bulundu.

Soruşturmanın sonunda iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair normalde 12 Şubat'ta açıklanması beklenen karar ileri tarihe ertelendi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Verona, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Göçmenin Vurulması Olayı Tartışmalara Sebep Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
14:03
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi
İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:35:36. #7.11#
SON DAKİKA: İtalya'da Göçmenin Vurulması Olayı Tartışmalara Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.