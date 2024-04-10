İtalya'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada kaybolan kişilerin arama çalışmaları devam ediyor

İtalya'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlama sırasında kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri kayıplara dair umutların azaldığını ifade etti.
Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda yer alan Suviana Gölü'nde enerji firması Enel'e ait hidroelektrik santralinde dün yaşanan patlama, ülke gündemindeki yerini koruyor.
Bolonya Valiliği, patlamanın ardından yaptığı ilk açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Daha sonra yapılan bir diğer açıklamayla ölü sayısı 3 olarak güncellendi ve kayıp sayısının 4 olduğu belirtildi. Yaralı sayısı da 5 olarak açıklandı.
Kayıp 4 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarına katılan İtalyan İtfaiyesinin Basın Sözcüsü Luca Cari, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda santralin içindeyiz. Dalgıçlarımız da olay yerini güvenli hale getirmek için içerideler ancak dalamıyorlar çünkü görüş açısı sıfır." dedi.
Cari, santraldeki patlama nedeniyle olay yerinde önce yangın sonra da çökme meydana geldiğine dikkati çekerek, zeminin altındaki eksi 8'inci katın suyla dolmuş olması nedeniyle klasik arama çalışmalarını yapamadıklarını dile getirdi.
Cari, "Kayıp kişileri canlı bulma umuduyla çalışmıyoruz." diye konuştu.
İş kazaları yeniden ülke gündeminde
Hidroelektrik santralindeki patlama ve kayıplar, ülkede son dönemde gündeme gelen iş kazalarını da yeniden tartışmaya açtı.
Patlamanın yaşandığı santrali ziyaret eden ana muhalefetteki Demokratik Partinin lideri Elly Schlein, "Bu bir başka işçi katliamıdır. Bunu daha fazla kabul edemeyiz. İş güvenliği bu ülkede öncelik haline gelmeli." dedi.
Santralde arama çalışmalarına ilişkin bilgi alan Çalışma Bakanı Marina Elvira Calderone ise "Henüz kesinlik kazanmamış bir olayın nedenlerinin ne olabileceğine dair değerlendirmede bulunmak için erken olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
Ülkenin en büyük işçi sendikası olan İtalya Genel İş Konfederasyonunun Bolonya Şubesinin başındaki isim Michele Bulgarelli, patlamadan etkilenenler arasında dışarıdan istihdam edilenlerin bulunduğunu ve bunların hangi şirkette çalıştığını bilememelerinin ciddi bir durum olduğunu söyledi.
Öte yandan, basında yer alan haberlerde, ölen 3 kişinin 36, 45 ve 73 yaşlarında olduğu, patlamadan etkilenen 12 kişinin dış yüklenici firmalarda teknisyen olarak görev yaptığı ifade edildi.
Bir diğer haberde de patlamadan kısa süre önce 60 kadar ortaokul öğrencisinin okul gezisi kapsamında santrali ziyaret ettiği belirtildi.
Öğrenci grubunun geziyi santraldeki kötü koku nedeniyle erken bitirerek buradan ayrıldığı, onlar çıktıktan kısa süre sonra da patlamanın meydana geldiği ve çocukların faciadan kıl payı kurtuldukları kaydedildi.
Bolonya Cumhuriyet Başsavcılığının hidroelektrik santralindeki patlamayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
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