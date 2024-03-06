İtalya'da Katolik rahibe çocuklara yönelik cinsel istismardan hapis cezası - Son Dakika
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İtalya'da Katolik rahibe çocuklara yönelik cinsel istismardan hapis cezası

İtalya'da bir mahkeme, çocuklara yönelik cinsel istismardan suçlu bulduğu Katolik rahip Giuseppe Rugolo'ya 4,5 yıl hapis cezası verdi. Rugolo'nun ceza alması, 2020'de suçu bildiren Antonio Messina'nın başlattığı adli sürecin sonucudur.

06.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
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İtalya'da mahkeme, çocuklara yönelik cinsel istismardan suçlu bulduğu Katolik rahip Giuseppe Rugolo'ya 4,5 yıl hapis cezası verdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'ndaki Enna kentindeki mahkeme, çocuklara yönelik ağır cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Katolik rahip Don Giuseppe Rugolo'yu suçlu buldu.

Şu anda 30 yaşında olan Antonio Messina'nın 2009-2013 döneminde, Rugolo'nun tacizine maruz kaldığına dair şikayette bulunmasıyla başlayan adli süreçte mahkeme, dün kararını açıkladı.

Mahkeme, rahip Rugolo'ya "çocuklara yönelik ağır cinsel istismar suçu" nedeniyle 4,5 yıl hapis ve 5 yıl kamu görevlerinden men cezası verdi.

Rugolo'nun ceza almasıyla sonuçlanan adli süreci başlatan Messina, 2020'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a tacizi bildiren ve adalet isteyen bir mektup yazmış ardından da güvenlik güçlerine ihbarda bulunmuştu.

Rahip Rugolo, 2021'de hakkındaki suçlama nedeniyle önce gözaltına alınmış ardından da ev hapsine alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Katolik rahibe çocuklara yönelik cinsel istismardan hapis cezası - Son Dakika

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