İtalya'da Katolik rahibe çocuklara yönelik cinsel istismardan hapis cezası

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dünya İkincisi

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Uluslararası Gençlik Bilim Yarışması'nda 'Güneş Panellerinin Verimliliğini Arttırma' projesiyle dünya ikincisi oldu. Yarışmada gümüş madalya kazanan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen tarafından tebrik edildi. Okul Müdürü Niyazi Şişik ise başarılarının devamını dileyerek dünya birinciliği hedeflediklerini belirtti.