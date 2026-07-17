İtalya'da Kavurucu Sıcaklar ve Orman Yangınları - Son Dakika
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İtalya'da Kavurucu Sıcaklar ve Orman Yangınları

17.07.2026 18:03
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İtalya'da aşırı sıcaklar ve fırtınalı havalar, orman yangınlarıyla mücadelenin zorluklarını artırıyor.

İtalya'da aynı anda bazı bölgelerde kavurucu sıcakların, bazı yerlerde ise yağışlı fırtınalı havaların olumsuz etkileriyle mücadele edilirken, bir yandan da farklı bölgelerdeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Basında çıkan haberlerde, ülkenin orta ve güney kesimlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle Sicilya ve Sardinya adalarında hava sıcaklıklarının 45 dereceye kadar ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı da bugün Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Floransa, Frosinone, Cenova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino ve Viterbo'dan oluşan 16 kentte aşırı sıcaklara karşı halkı uyarmak için "kırmızı alarm" ilan ederken, yarın bu kentlerin arasına Ancona, Katanya ve Civitavecchia'nın da ekleneceğini ve "kırmızı alarm" kapsamına alınan şehir sayısının 19'a çıkacağını bildirdi.

Bakanlığın "kırmızı" ile en yüksek alarm seviyesinde tuttuğu Milano kentinde aşırı sıcaklar bugün de etkisini sürdürdü.

Kent merkezindeki Duomo Katedrali ve aynı isimli meydanı ziyaret eden turistler, bunaltıcı sıcaklar sebebiyle şemsiye, yelpaze ve minik elektronik vantilatörler taşırken görüldü.

Kentte, çeşmelerin önünde de su şişelerini doldurmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Ülkenin bir kısmı kavurucu sıcaklarla mücadele ederken, kuzeydeki bazı noktalar ise aniden bastıran sağanak ve fırtınalı hava koşullarının yol açtığı maddi hasarları telafi etmeye çalışıyor.

Basında çıkan haberlerde, Gardone Riviera'da bir kule vinçin şiddetli rüzgar sebebiyle yıkılması sonucu bazı binaların çatılarının zarar gördüğü, Emilia-Romagna Bölgesi'nde de aşırı yağış dolayısıyla bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığı, sert rüzgarların Cremona, Mantova, Reggio Emilia gibi birçok yerde ağaçların devrilmesine ve de bazı binaların çatılarının uçmasına dolayısıyla maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

Farklı bölgelerde orman yangınları sürüyor

Ülkede hava şartları dışında Sardinya, Sicilya ve Umbria'daki orman yangınlarıyla da mücadele ediliyor.

İtalyan basınındaki haberlerde, Sardinya Adası'nın güneyindeki Sulcis beldesinde makilik ve sazlık alanda çıkan yangının evlere ve karayoluna birkaç metre mesafede sürdüğü bu nedenle Gonnesa ve Carbonia arasındaki 126 numaralı devlet yolunun 20. kilometreden 26. kilometreye kadar olan bölümünün trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Yangını kontrol altına almak için helikopterler ve yangın söndürme uçaklarıyla havadan, karadan da arazözlerle müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

Ülkenin orta kesimindeki Umbria Bölgesi'nin "Nocera Umbra" ormanlarında 15 Temmuz'da başlayan yangınların sürdüğü ve söndürme çalışmalarına 3 helikopterin katıldığı kaydedildi.

Yangının bazı noktalarda ormanın yakınından geçen karayolunu tehdit etmesi sebebiyle yolun kısmen tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi.

Sicilya Adası'nın da batı ve güneyinde makilik alanlarda çıkan irili-ufaklı yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Kavurucu Sıcaklar ve Orman Yangınları - Son Dakika

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